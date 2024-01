Investigado por uso de drogas, ator de 'Parasita' foi interrogado por 19 h

Lee See- kyun, ator de "Parasita" encontrado morto hoje, foi interrogado por 19 horas antes na véspera de Natal.

O que aconteceu?

Lee See-kyun estava sendo investigado sobre um suposto uso de drogas. "Sinto que é um pouco tarde, mas terminei o interrogatório da polícia sobre o caso de chantagem. Espero que a polícia determine sabiamente quais declarações são mais confiáveis entre as minhas e as dos chantagistas", disse à imprensa após sair do interrogatório.

A investigação policial não pode ocorrer a partir das 21h até as 6h para salvaguardar os direitos humanos, mas a polícia disse ter recebido consentimento do ator para uma investigação durante a noite. Lee chegou ao escritório da Agência de Polícia Metropolitana de Incheon em Incheon, cerca de 30 quilômetros a oeste de Seul, na manhã de sábado com seu advogado. Ele foi embora no domingo pela manhã.

Lee era suspeito de usar maconha e outras drogas ilegais na casa de uma recepcionista que trabalhava em um bar sofisticado no distrito de Gangnam, em Seul, em diversas ocasiões desde o início deste ano. Em outubro, Lee apresentou uma queixa contra duas pessoas, incluindo a recepcionista, por chantageá-lo depois que surgiram notícias sobre seu suposto uso de drogas. A mulher foi presa no mês passado e a polícia teria solicitado um mandado de prisão para a outra pessoa. O ator alegou que foi enganado pela recepcionista para tomar as drogas e que não sabia o que estava tomando.

Lee deu negativo tanto no breve teste de reagentes realizado durante as investigações policiais quanto no elaborado teste de drogas realizado pelo Serviço Forense Nacional no mês passado. Então, Lee solicitou à polícia que realizasse um teste de polígrafo para descobrir quem estava mentindo.

"O teste de drogas do Serviço Forense Nacional deveria ter dado positivo se ela [recepcionista] estivesse dizendo a verdade, mas foi negativo. Lee está em uma situação muito injusta, então um teste de detector de mentiras deveria ser feito em ambos para confirmar cientificamente quem está mentindo e quem não está", disse o advogado do ator à Yonhap.

Uso de drogas na Coreia do Sul

A Coreia do Sul tem leis drásticas contra o uso de drogas ilícitas que permitem processar, inclusive, os cidadãos do país que consomem drogas no exterior quando eles retornam ao país. Várias personalidades do mundo da cultura sul-coreana foram obrigadas a dar explicações à polícia nos últimos meses por suspeitas de consumo de drogas.

O presidente Yoon Suk Yeol pede com frequência a adoção de medidas ainda mais rigorosas para lutar contra o tráfico de drogas. No país, a venda de maconha pode ser punida com pena de prisão perpétua.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.