Influencer desmente deboche de Neymar sobre traição: 'Me chama de cunhada'

Influenciadora Bianca Coimbra desmente deboche de Neymar sobre traição em vídeo que viralizou do cruzeiro Ney em Alto Mar.

O que aconteceu

Bianca gravou um vídeo de Neymar cantando a música "Set dos Casados", de MC Kevin. No trecho, Neymar canta: "Fui dar perdido e a Bianca apareceu. F*deu, f*deu!". Na letra original, a canção diz: "Fui dar perdido com os amigos e a cunhada apareceu".

Internautas logo pensaram que o atleta tivesse trocado a palavra de propósito para debochar de sua ex-cunhada, Bianca Biancardi. A irmã caçula de Bruna Biancardi, ex-noiva do jogador, já o criticou duramente nas redes sociais.

Bianca Coimbra gravou um vídeo desmentindo os boatos. Ela explicou que Neymar a considera sua cunhada por ser esposa de seu amigo Cris Guedes.

Eles estavam cantando para mim. Ele e meu marido, porque ele me chama de cunhada e estávamos brincado com isso. Pegaram só a parte que o Cris fala o meu nome e mudaram como se o Ney estivesse cantando a música para a Bia, irmã da Bru.

Bianca Coimbra no Instagram

Ela conta que o marido iniciou a brincadeira para provocar a esposa. "Mudaram o vídeo completamente de contexto. O Cris estava me zoando, cantando para mim, meu nome, Bianca, e o Ney estava abraçado, brincando com ele, as crianças estavam cantando também, a gente estava em família, curtindo."