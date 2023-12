Gracyanne faz 'competição de coxa' com Belo em cruzeiro de Neymar

Gracyanne Barbosa participou de uma "competição de coxa" contra o marido, Belo, e o influenciador Negrete, durante o cruzeiro Ney em Alto Mar.

O que aconteceu

Negrete e Belo registraram a brincadeira em suas redes sociais.

No vídeo, os dois aparecem um do lado do outro, apontando para as coxas e comparando

Na sequência, Gracyanne aparece e mostra a sua — maior que a de ambos

Ela sai, sorrindo e fingindo desdém.

Belo e Negrete e abraçam, com cara de tristes e rindo.

Na legenda, eles brincam "Quem nasceu lagartixa, nunca vai ser jacaré".

Nos comentários, os seguidores também brincaram com a competição. "Pareciam duas crianças perto dela".