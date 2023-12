Giovanni cai para trás com crise de ansiedade no mato

Marcos é atendido no hospital, e Natália e Carol vão ao seu encontro. Sérgio não gosta do envolvimento de Helena com Danilo.

Vic volta para casa com Márcia. Renée pede que Polvilho a leve até Wagner. Giovanni e Ísis vão acampar, e o jovem tem uma crise de ansiedade.

Jairinho se aproxima de Marcos, que tenta disfarçar a amizade deles na frente de Natália. Lara confessa a Yeda e Cris sua paixão por Mário. Sérgio procura Adriana.

Sobre "Elas por Elas"

"Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, gira em torno de um grupo de amigas que se conheceram durante um curso de inglês e são separadas após um triste acontecimento em um final de semana na praia.

Vinte e cinco anos mais tarde, Lara encontra uma foto do grupo e decide reuni-las em sua casa. No entanto, o momento, que deveria ser feliz, traz de volta velhas mágoas e grandes revelações.