Fernanda Rodrigues chorou por dois dias após saber do divórcio de Sandy

Fernanda Rodrigues, 44, contou como reagiu ao saber da separação de Sandy, 40, e Lucas Lima, 41, em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod.

Atriz "ficou muito mal". "Acho que fiquei pior que eles. A gente saía muito junto. [...] Quando [o divórcio] aconteceu, foi um luto para mim. Chorei por dois dias. Mandava mensagem aos prantos para a Sandy."

Sandy precisou consolar a amiga. "Ela me falava que estava tudo bem e eu chorando. Imagina? Foi um susto grande para mim. Eu sofri, foi triste. Depois entendi que estava tudo bem e que continuaríamos amigos. Temos um grupo juntos e tudo continua igual. Agora estou com o coração mais calmo."

Fernanda e o marido, Raoni Carneiro, são muito próximos de Sandy e Lucas. "Fazíamos passeios de casal, mas não com uma frequência tão grande porque moramos em cidades diferentes. Tínhamos muitas afinidades. O Rao com o Lucas, eu com a Sandy. Perdemos esse momento em que as coisas não estavam boas com eles."

Fernanda e Sandy são amigas desde 2001 — elas se conheceram na época das gravações da novela Estrela Guia (Globo). "A gente se conectou muito rápido. Nossa amizade virou uma parceira da vida inteira. Poderia ter esfriado depois do primeiro trabalho, mas conseguimos manter."