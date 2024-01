Fernanda Montenegro recebe benção do papa Francisco no Vaticano

Fernanda Montenegro, 94, e sua filha, Fernanda Torres, 58, cumprimentaram o papa Francisco e receberam bênção do pontífice durante visita ao Vaticano.

O que aconteceu

Mãe e filha, as atrizes participaram da tradicional Missa do Galo e da Audiência Geral. A primeira foi realizada no dia 25 de dezembro, à 0h, e a segunda, na manhã de hoje.

O encontro entre as atrizes e o papa aconteceu na sessão de hoje da Audiência Geral. O momento foi registrado pela equipe do Vaticano e publicado nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver Fernanda apresentando a mãe ao pontífice. A veterana conversou brevemente com a figura máxima da Igreja Católica, que a abençoou antes de seguir.