Esposa de Leonardo abre o coração sobre perdoar traições: 'Família unida'

De Splash, no Rio

Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, contou ter perdoado traições do sertanejo em nome da família.

O que aconteceu

Por meio do Instagram Stories, a influenciadora respondeu a uma seguidora que indagou por que ela perdoou traição. A internauta ainda afirmou que "quem ama não trai".

Fui criada sem um pai e o sonho da minha vida sempre foi ter uma família (pai, mãe e filhos)! Acabei passando por muitas situações difíceis para deixar minha família construída e unida.

Poliana Rocha

Depois de responder a perguntas dos fãs, ela publicou um vídeo ao lado de Leonardo. "Agora vou dormir com meu boy", escreveu ela na legenda do registro que mostra os dois de mãos dadas.

Traições de Leonardo

Poliana Rocha e Leonardo tiveram seus altos e baixos no relacionamento que dura quase 30 anos. Nas redes sociais, ela costuma falar sobre perdão e família. "A vida é feita de escolhas. Eu escolhi lutar e manter a minha família", disse em janeiro deste ano.

Juntos desde 1995, eles são pais de Zé Felipe, 24. Poliana e Leonardo também são avós de Maria Flor e Maria Alice, fruto do relacionamento do filho com Virginia Fonseca, 23.

Para Poliana, é importante buscar ajuda durante o processo de perdão. Além disso, de acordo com a famosa, deixar o tempo curar as feridas pode ser uma boa alternativa.