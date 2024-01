'O Brasil está vendo': 6 debates importantes levantados pelo BBB

O BBB (Globo) já foi cenário para discussão de pautas sociais. Confira algumas das vezes em que o reality levantou debates importantes.

Racismo

BBB 21: João Luiz comemora discurso de Tiago Leifert sobre racismo Imagem: Reprodução/Globoplay

O racismo é pauta recorrente no programa. No BBB 21, Rodolffo comparou o cabelo black power de João Luiz à peruca de homens das cavernas, sendo acusado de racismo. Tiago Leifert repreendeu Rodolffo e relembrou o diálogo de Babu no BBB 20.

Na última edição, Fred Nicácio acusou Cristian, Key Alves e Gustavo de cometer racismo religioso, por suas falas preconceituosas sobre a sua religião.

Visibilidade transexual

BBB 22: Linn da Quebrada em noite de eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Ariadna foi a primeira e única participante transexual do BBB. Apesar disso, com a sua participação, conseguiu dar visibilidade às questões de gênero.

Já Linn da Quebrada, travesti, foi enaltecida por Tadeu Schmidt por propor debates de gênero na casa. Em seu discurso de eliminação, o apresentador ressaltou: "Por sua causa, o Brasil inteiro sabe: não tem mais desculpa para errar o pronome. É ela. É a travesti. E é travesti e não alguma palavra pejorativa".

Bifobia

Lucas e Gil se beijam em festa do BBB 21 Imagem: Reprodução/ TV Globo

Lucas Penteado e Gil do Vigor protagonizaram o primeiro beijo entre dois homens do reality. Contudo, a intenção do beijo e a sexualidade de Lucas foram questionadas por Lumena e Juliette.

A campeã do BBB 21 chegou a repetir um estereótipo preconceituoso ao chamá-lo de indeciso. Ela apontou que ele "não se decidia sobre ficar com homens ou mulheres".

Intolerância religiosa

Paula Sperling foi indiciada por intolerância religiosa no BBB Imagem: Reprodução/TV Globo

Vencedora do BBB 19, Paula Von Sperling foi indiciada por intolerância religiosa ao falar sobre a religião de Rodrigo. "Ele mexe com esses trecos... ele sabe cada Oxum deles lá. Nosso Deus é maior." O inquérito foi arquivado.

Assédio e importunação sexual

BBB 23: Cara de Sapato e MC Guimê são expulsos por importunação sexual Imagem: Reprodução/Globoplay

O assédio foi tema presente no BBB 20. Petrix Barbosa foi acusado de apertar os seios de Bianca Andrade e de esfregar os genitais em Flayslane, enquanto Pyong tentou beijar Marcela Mc Gowan à força.

No BBB 23, por sua vez, a importunação sexual levou à expulsão de Cara de Sapato e MC Guimê. O lutador forçou um beijo e avançou sobre ela na cama, já o cantor acariciou o bumbum e as costas da mexicana, além de apalpar Bruna Griphao.

Relacionamento abusivo

Marcos Harter aponta o dedo para Emilly Imagem: Reprodução/TV Globo

Marcos Harter foi expulso do BBB 17 por agredir sua parceira, Emilly Araújo. O cenário ampliou o debate sobre relacionamentos abusivos e tóxicos.

O BBB 23 também não escapou do debate. Tadeu Schmidt deu um aviso a Bruna e Gabriel sobre o envolvimento dos dois.