Como será 1º encontro de Bebel e Olavo em 'Paraíso Tropical'?

Nos próximos capítulos da novela "Paraíso Tropical" (Globo), Bebel (Camila Pitanga) e Olavo (Wagner Moura) terão seu primeiro encontro.

Desde que chegou no Rio de Janeiro, a prostituta tem pedido a Jader (Chico Diaz) para atender clientes ricos. O cafetão nega e quer que a moça continue conseguindo clientes no calçadão de Copacabana.

Para conhecer Olavo, Bebel dará um golpe em Jader. Ela escuta o homem combinando de mandar uma garota de luxo para o empresário.

Enquanto ele toma banho, a ex-funcionária de Amélia (Susana Vieira) sai escondida do apartamento e vai ao encontro do sobrinho de Antenor (Tony Ramos). Ela chega no local marcado e atende Olavo no lugar da outra prostituta.

De cara, os dois já ficam encantados um pelo outro. "Nossa, você é ainda melhor do que eu imaginava", diz Bebel ao ver o filho de Marion (Vera Holtz).

A reprise de "Paraíso Tropical", novela de 2007, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.