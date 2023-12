O sucesso da culinária coreana graças ao k-pop e aos k-dramas

Quem assiste k-dramas (dorama é japonês, k-drama é coreano) e acompanha a vida dos seus idols favoritos já está bastante acostumado a ver todo mundo comendo, seja nos bastidores ou na gravação de programas de variedades. A comida coreana é onipresente nos conteúdos publicados pelos sul-coreanos.

Nos dramas são tantas cenas em restaurantes, bares e banquinhas de comida, com os personagens mais velhos (mães e avós) cozinhando com frequência. Inclusive, é possível aprender a diferenciar pratos de uma forma bem natural. Em pouco tempo o kimchi, algo tão comum na Coreia quanto o feijão é por aqui, vira algo comum para quem tem contato com a cultura de lá.

A curiosidade de provar o que a gente assiste o tempo todo nas telas vai crescendo aos poucos e a busca por produtos e restaurantes específicos foi aumentando. Hoje em dia já se encontra comidas com mais facilidade na "versão coreana", quase sempre apimentadas com gochujang, a já famosa pasta de pimenta vermelha, presente em pratos como bibimbap e em molhos de hambúrgueres e frango frito, outro hit do país.

Além de séries e dramas, a Coreia do Sul é o país do mukbang, que é a junção dos termos muk-da (vamos comer) e bang-song (transmissão). Nos vídeos de mukbang, pessoas reúnem um número assustador de pratos e comem perto do microfone, criando um ASMR perfeito com sons que para muitos é agradável e relaxante.

Essa resposta sensorial do sistema causada pelo som da mastigação faz tanto sucesso que centenas de vídeos de mukbang possuem milhões de visualizações. Vários idols fazem lives pós-show comendo. Alguns comem e jogam, outros comem e respondem perguntas, o importante é que a comida é parte central do entretenimento.

E não são apenas comidas coreanas que fazem sucesso, soju e café gelado viraram itens indispensáveis para quem deseja emular uma "noite coreana" igual a dos idols. O café é menos forte, com muito gelo e água, e soju é um famoso destilado sul-coreano feito de arroz, trigo, cevada e por vezes batatas (incluindo a doce).

Com um teor alcoólico que varia entre 16% e 53%, a bebida pode ser consumida pura ou com sabor. São esses sabores que hitam muito em supermercados, bares e restaurantes brasileiros. Soju com morango, uva verde, pêssego, iogurte, são alguns dos sabores mais populares. Outro drink com soju bastante famoso é o somaek, a junção da bebida com cerveja.

A facilidade de comprar os produtos em lojas online foi fundamental para a disseminação da culinária coreana por aqui. Hoje é fácil, mesmo que nada barato, comprar ingredientes e comidas prontas para replicar receitas e comer o mesmo que os artistas. Tudo isso colabora para o soft power do país, que, aos poucos, entra nas casas das pessoas e não apenas pela TV, mas nas mesas.

Confira comidas sul-coreanas bastante populares globalmente:

Kimchi

Indiscutivelmente o prato mais popular da Coreia, o kimchi é tão importante para o país que se tornou Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Fermentado preferencialmente por dias, o banchan (acompanhamento) mais famoso é uma combinação de acelga ou couve (chinesa) com nabo, muita pimenta vermelha (o gochugaru), alho, gengibre e o que mais o coração das ajhummas quiser. Fica bom com arroz, folhas de alface, carne e até mesmo sozinho.

#RecipeOfTheDay

Vegan Kimchi

https://t.co/KKya1Lc4Sp

This kimchi recipe is medium spicy and gets delicious flavor once fermented. Just like your favorite store-bought vegan kimchi! This recipe is also gluten free, fat free, and preservatives free. pic.twitter.com/Bd9hZymSHe ? Savita Chefdehome (@chefdehome) March 30, 2023

Ramen

O nosso miojo ganhou um nome gourmet com a popularização do "ramen coreano" —melhorado com ovo, cebolinha e pedaços de carne ou cogumelos. É extremamente popular entre idols, tem uma conotação "sugestiva" em k-dramas (chamar alguém para comer ramen pode significar um convite para algo mais) e virou hit em filmes como no oscarizado "Parasita". O céu é o limite para criar versões de ramen.

Tteokbokki/Topokki

Tteokbokki, ou Topokki como chamamos no Brasil, é um bolo de arroz, que lembra o nhoque brasileiro. É feito em forma de moeda e é consumido sozinho ou na versão Rabokki, com ramen, bolo de peixe, cebolinha e ovo. Sempre com muito gochujang, a pasta de pimenta é figura onipresente em toda culinária junto com óleo de gergelim.

yoooo i made tteokbokki again here?s the recipe pic.twitter.com/W6UxAAlYJi ? Hannah Hon (@muuurmaid) May 5, 2020

Bibimbap

Um dos pratos mais amados pelos brasileiros é o bibimbap, que significa arroz (bap) misturado. É basicamente arroz com vários legumes, carne, ovo e gochujang. Ele é usualmente servido na mesa com tudo separado e a pessoa que mistura tudo para ter uma experiência mais "fresca". É o misturadão da Coreia.

Bibimbap ? a mixed rice bowl with beef! recipe @ https://t.co/VKF1z3HNEu pic.twitter.com/s1dRMWOPK9 ? SURYZ (@suryzcooking) May 17, 2022

Japchae

O japchae é um prato peculiar, pois é uma massa de batata-doce, conhecida como "massa de vidro" por ser transparente. O prato é meio doce e servido muitas vezes frio. Ele é servido na Coreia do Sul em datas comemorativas e é bastante refrescante. É também considerado um banchan, um acompanhamento tal qual o kimchi.

My japchae was a big hit at last night's July 4th party with my friends! I served with my bossam. Everybody enjoyed the dishes. Japchae recipe is here! https://t.co/TQBQ6VEm5K pic.twitter.com/5nU2TRPmBq ? Maangchi (@maangchi) July 5, 2019

Frango frito estilo coreano

O queridinho das redes de fast food, o frango frito versão coreana faz sucesso pelo molho apimentado, o gochujang. É a comida de bar preferida dos coreanos junto com um somaek (soju e cerveja). Onipresente em k-dramas e jogos de futebol, o estilo se popularizou mundialmente e é um dos pratos coreanos mais fáceis de se encontrar.

Suya Fried Chicken, Gochujang Korean Fried Chicken, Soy & Garlic Fried Chicken + Hibiscus Waffles (Attempt 1) pic.twitter.com/JqfaOu32BZ ? Lopè A. ? (@LopeAriyo) August 24, 2020

Hotteok

O hotteok é um doce de grande sucesso em feirinhas de rua, entre idols e personagens de dramas e filmes. Uma panqueca doce, recheada com açúcar mascavo, canela e amendoim (às vezes substituído por nozes ou amêndoas) não tem como dar errado. É das receitas mais simples de recriar em casa.