Cidade natal de Shakira inaugura estátua da cantora

(Reuters) - A cantora colombiana Shakira, ganhadora do Grammy e uma das artistas mais bem sucedidas do mundo, foi imortalizada em sua famosa pose de dança do ventre em uma estátua gigante de bronze em sua cidade natal, Barranquilla.

O prefeito da cidade, Jaime Pumarejo, inaugurou a escultura de 6,5 metros em um parque às margens do rio Magdalena na terça-feira, na companhia dos pais da cantora.

A estátua do artista Yino Márquez “mostra a milhões de meninas que elas podem, que podem buscar seus sonhos e que qualquer uma delas pode alcançar o que quiser”, disse Pumarejo, observando que costumava ver Shakira cantar em concertos infantis locais.

A escultura mostra a cantora de cabelos longos e cacheados dançando com os braços acima da cabeça, em uma saia com decoração em alumínio brilhante.

Uma placa elogia a cantora, que ganhou três prêmios Grammy Latino em 2023, e cita sua instituição de caridade "Pies descalzos", "pés descalços" em espanhol, pelo desenvolvimento da primeira infância.

“Um coração que compõe, quadris que não mentem, um talento incomparável, uma voz que move massas e pés que marcham pelo bem das crianças e da humanidade”, lê-se na base da estátua.

Shakira disse em nota da prefeitura que se sentiu honrada pela estátua e que Barranquilla sempre será sua casa, apesar de morar em Miami, nos Estados Unidos.

(Por Camilo Cohecha, Javier Andres Rojas e Herbert Villarraga)