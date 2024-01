Apoio de famosos e marcas: como Choquei ganha dinheiro replicando fofocas

A Choquei, página de fofoca nas redes sociais, se mantém através de publicidades, segundo o criador da página, Raphael Souza. O perfil acumula quase 21 milhões de seguidores e está no centro de uma polêmica em que é acusado de compartilhar notícia falsa.

Como a página se mantém?

Publicidades. A página Choquei se mantém com publicidades, segundo entrevista do criador da página, Raphael Souza, ao Flow Podcast.

Raphael não revela quanto ganha, mas já afirmou que, nos últimos anos, teve patrocínio de grandes marcas, como Itaú, Nestlé, Carrefour, Lacta, Americanas e Netflix Brasil.

Por meio de nota, a Nestlé explicou que não tem mais contrato ativo com a página e que os trabalhos anteriores foram pontuais. As demais marcas também foram questionadas pela reportagem sobre os contratos. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

Equipe cresceu nos últimos anos. Com o sucesso das publicações, Raphael teve que abrir mão de cuidar de tudo sozinho. Em novembro de 2022, o criador da página afirmou que a equipe contava com seis administradores — três no X (antigo Twitter) e três no Instagram.

Eu comandei a página por quatro anos sozinho. Tudo! Publicidade, conteúdo, evento, e, quando eu não aguentava mais, tive de começar a montar uma equipe.

Raphael Souza

Página fez parte da Banca Digital, da agência Mynd8, mas saiu há cerca de dois anos. A Banca Digital é uma iniciativa da empresa para potencializar o alcance de páginas de entretenimento e o contato com marcas.

Famosos apoiaram a Choquei. Os primeiros famosos a se aproximarem do influenciador goiano, segundo ele, foram Wesley Safadão, a então dupla Simone e Simaria e o influenciador digital Carlinhos Maia. "Eles apoiaram mandando mensagem, incentivando."

O que é a Choquei? Perfil criado e administrado pelo fotógrafo Raphael Souza em 2014, a página hoje replica conteúdos produzidos por veículos de imprensa sem qualquer tipo de checagem.

O que aconteceu

Jovem de 22 anos morreu. Jéssica Canedo foi vítima de notícias falsas que a apontavam como um affair de Whindersson Nunes. Supostos prints de conversas entre os dois foram divulgados por páginas de fofoca nas redes sociais, como a Choquei. Antes da morte de Jéssica, o influenciador comentou em uma das postagens que estavam usando a imagem do perfil dela de forma equivocada.

A página Choquei diz que não cometeu nenhuma irregularidade. "Todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação", diz a página.

A reportagem entrou em contato com a advogada Adélia Santos, profissional que assina nota oficial da Choquei. Ela informou que o escritório não atuará no caso.

Veja a nota na íntegra da Choquei sobre o caso

"Lamentamos profundamente o ocorrido e nos solidarizamos com os familiares e todos os afetados pelo triste acontecimento. Reforçamos nosso compromisso em agir com diligência e responsabilidade.

O perfil Choquei (@choquei) por meio de sua assessoria jurídica, vem esclarecer a seus seguidores e amigos que não ocorreu qualquer irregularidade na divulgação das informações prestadas por esse perfil. Cumpre esclarecer que não há responsabilidade a ser imputada pelos atos praticados, haja vista a atuação mediante boa-fé e cumprimento regular das atividades propostas.

Em relação aos eventos que circulam nas redes sociais e que foram associados a um trágico evento envolvendo a jovem Jessica Vitória Canedo, queremos ressaltar que todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício de direito à informação.

O compromisso deste perfil sempre foi e será com a legalidade, responsabilidade e ética na divulgação de informações dentro dos limites estabelecidos na Constituição Federal, em especial ao art. 5º, inciso IX.

Por fim, reafirmamos nosso respeito pela intimidade, privacidade, bem-estar e pela integridade".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.