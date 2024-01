Camila Loures anuncia fim de namoro, e internautas especulam BBB

A influenciadora Camila Loures anunciou o término do namoro com Lucas Rodolfo.

O que aconteceu

Camila usou o Instagram Stories para dizer que ela e Lucas não estão mais juntos. Segundo a mensagem, os dois decidiram em comum acordo, sem brigas, devido à distância física entre eles. Lucas vive nos Estados Unidos, enquanto Camila está no Brasil

Amo ele e tudo que vivemos, aprendi muito com nosso relacionamento e tenho certeza que ele também, tivemos momentos incríveis que nunca serão esquecidos, crescemos muito um com o outro e sei que desse ciclo que se encerrou só vão ficar memorias boas e aprendizados. Conversamos e decidimos por isso, sem briga, sem raiva, conscientes, e com o pé no chão. O Lucas tem a vida dele nos EUA, e ele tentou trazer pra cá, mas não foi possível.

Camila Loures

Ela ainda afirmou que os dois terminaram o relacionamento de pouco mais de seis meses, mas seguem amigos. "Ele sabe que pode contar comigo e com minha família, que virou a família dele, para sempre. Desejo tudo de melhor do mundo pra ele e o futuro a Deus pertence. Te amo, Lucas, uma vida incrível para você"

Internautas acreditam que o término pode ter ligação com o BBB 24. Camila é uma das personalidades mais cotadas para participar do reality global no grupo Camarote.

Camila Loures vai entrar solteira no bbb pra viver 100% o programa, amamos



pic.twitter.com/DFz65Ykneh -- faah (@faahlso) December 27, 2023

Mds Camila Loures indo para o BBB24 solteira pra se entregar ao máximo aaaaaaaa#BBB #BBB24pic.twitter.com/Gwaipipfjj -- Maycon☆ (@may_coments) December 27, 2023