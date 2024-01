Beyoncé continua no Brasil? Vanessa da Mata intriga fãs com publicação

Beyoncé, 42, teria sido atendida por massagista na Bahia após sua suposta volta aos Estados Unidos, segundo a cantora Vanessa da Mata, 47.

O que aconteceu

Vanessa da Mata afirmou nas redes sociais que Beyoncé teria sido atendida por sua massagista, Aiane Nascimento. O atendimento teria sido no dia 23 de dezembro, dois dias após a suposta volta da americana aos Estados Unidos.

Dizem que a gente está a cinco mãos de todo mundo. Eu tô só a uma mão de dona Beyoncé. Ela fez massagem ontem em Beyoncé e em mim hoje. E ontem em mim também, porque eu estou com a coluna ruim. Viu que coisa privilegiada? Incrível!

Vanessa da Mata no Instagram

Beyoncé teria avaliado a possibilidade de estender a vinda ao Brasil, segundo o jornal Metrópoles. Ela teria pensado em ir também a Trancoso, na Bahia.

Vanessa da Mata estava na cidade do litoral baiano quando fez a publicação sobre a cantora. Ela surgiu nos Stories em um restaurante local.

Beyoncé chegou ao Brasil no dia 21 de dezembro. A artista apareceu de surpresa no Club Renaissance, festa que divulgou o filme de sua turnê, "Renaissance: A Film By Beyoncé", e teria voltado para casa logo após o evento.