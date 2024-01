Ator Lee Sun-kyun, de "Parasita", é encontrado morto em meio a investigação sobre uso de drogas

Por Hyonhee Shin e Soo-hyang Choi

SEUL (Reuters) - O ator sul-coreano Lee Sun-kyun, que atraiu atenção global com sua atuação como o patriarca rico no filme vencedor do Oscar "Parasita", foi encontrado morto nesta quarta-feira em um aparente suicídio em um parque de Seul, disseram autoridades da capital do país.

Lee, de 48 anos, cujo personagem teve um fim sangrento no filme de 2019, o primeiro da Coreia do Sul a ganhar um Oscar, foi interrogado pela polícia três vezes por acusações de uso ilegal de drogas em meio a uma repressão do governo, com uma sessão de interrogatório que durou 19 horas no fim de semana.

O ator disse que foi induzido a consumir drogas por uma recepcionista de bar que tentava chantageá-lo, informou a agência de notícias Yonhap.

As autoridades encontraram Lee em uma busca desencadeada por um relatório de pessoa desaparecida, disse um oficial do corpo de bombeiros à Reuters sob condição de anonimato, pois o assunto é delicado.

Lee foi encontrado em um carro em um parque em Seul, depois que seu empresário disse à polícia que o ator havia saído de casa, deixando para trás uma aparente nota de suicídio, disse um oficial da polícia, falando sob condição de anonimato.

A agência de Lee, HODU&U Entertainment, não respondeu aos pedidos de comentários.

No entanto, a imprensa sul-coreana citou uma declaração da agência que expressava tristeza pela morte, ao mesmo tempo em que pedia moderação em relação a informações falsas, especulações ou relatos maliciosos.

As infrações às rígidas leis sobre drogas da Coreia do Sul podem levar a seis meses de prisão ou até 14 anos para infratores reincidentes e traficantes.

Um suspense de humor negro dirigido por Bong Joon-ho, "Parasita" ganhou o Oscar em 2020 nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original e melhor longa-metragem internacional, além de acumular seis indicações.

No filme, Lee interpretou o personagem do Sr. Park, cuja casa abastada é infiltrada por membros de uma família de classe baixa que se fazem passar por trabalhadores domésticos altamente qualificados em um esquema emaranhado que termina em violência.

Ele também foi o protagonista da primeira série original em coreano da Apple TV+, "Dr. Brain", lançada em 2021.