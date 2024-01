Glória, Rita, Zé Celso, Bennet: relembre as mortes de celebridades em 2023

O ano de 2023 abalou o mundo do entretenimento com mortes de artistas do universo da música, do cinema, da TV e, também, grandes nomes do jornalismo. Relembre 16 personalidades que nos deixaram neste ano, em ordem cronológica.

Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley Imagem: Reprodução/Divulgação

A cantora, filha única do cantor Elvis Presley, morreu na noite de 12 de janeiro, aos 54 anos. Ela foi internada após sofrer uma parada cardíaca em casa. A artista deixou a mãe, Priscilla, e três filhas.

Glória Maria

Glória Maria Imagem: DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

A jornalista morreu no dia 2 de fevereiro. Ela havia sido diagnosticada com câncer de pulmão, em 2019. Em janeiro, ela havia sido internada no Rio de Janeiro para fazer um tratamento de metástases no cérebro.

Ícone da TV brasileira, ela participou de coberturas marcantes, como a Guerra das Malvinas e a Olimpíada de Atlanta, em 1996. A apresentadora deixou duas filhas.

Palmirinha

Palmirinha Imagem: Reprodução/Instagram

A cozinheira e apresentadora morreu em 7 de maio, aos 91 anos. Ela estava internada na Unidade Paulista do hospital Alemão Oswaldo Cruz desde o dia 11 de abril.

Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Palmirinha deixou três filhas, seis netos e três bisnetos.

Rita Lee

Rita Lee Imagem: Instagram/ritalee_oficial

A cantora, conhecida como Rainha do Rock, morreu no dia 8 de maio. Ela descobriu um câncer no pulmão em maio de 2021, durante exames de rotina. Em abril de 2022, familiares divulgaram a notícia de que ela estava curada.

A carreira de Rita Lee foi marcada por sua passagem pela banda "Os Mutantes" e, posteriormente, por sua carreira solo, com sucessos como "Lança Perfume" e "Amor e Sexo". A cantora deixou o marido, Roberto de Carvalho, os três filhos, Beto, João e Antônio.

Tina Turner

Tina Turner em show em Paris Imagem: Patrick Davy/Prestige

Considerada um dos maiores vocais do rock, a cantora morreu na Suíça, em sua casa, em 24 de maio, aos 83 anos. A causa da morte não foi anunciada. Tina, porém, passou por problemas de saúde recentes. Em 2016, ela foi diagnosticada com câncer no intestino e, no mesmo ano, sofreu um AVC.

Em 2017, ela passou por um transplante de rim. O órgão foi doado por seu marido, o produtor musical Erwin Bach, com quem era casada desde 2013.

Luiz Schiavon

Luiz Schiavon Imagem: RPM no Facebook

Tecladista e fundador da banda RPM, o músico morreu no dia 15 de junho, aos 64 anos. Schiavon enfrentava uma doença autoimune havia 4 anos e teve complicações na última cirurgia de tratamento.

Zé Celso

Zé Celso Imagem: Allan Calisto/Agencia F8

O dramaturgo José Celso Martinez morreu no dia 6 de julho, aos 86 anos. Zé Celso estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ter 53% do corpo queimado em um incêndio em seu apartamento.

Considerado um dos diretores de teatro mais revolucionários do Brasil, ele deixou o marido, Marcelo Drummond, e o legado no Teatro Oficina.

Neusa Maria Faro

Neusa Maria Faro em 'O Profeta', como Teodora Imagem: Globo/João Miguel Júnior

A atriz morreu em 7 de julho, aos 78 anos. Conhecida por novelas da Globo, ela atuou em títulos como "Alma Gêmea", "Morde & Assopra" e "Amor à Vida". Neusa estava internada em um hospital, e morreu devido a complicações por trombose.

Tony Bennett

Tony Bennett Imagem: Neil Lupin/Redferns

Lenda do pop e do jazz americano, ele morreu no dia 21 de julho, aos 96 anos. Cantor foi diagnosticado com Alzheimer em 2016, mas continuou se apresentando até 2021.

Sinead O'Connor

Sinéad O'Connor no clipe Nothing Compares 2U Imagem: Divulgação/YouTube/Sinéad O'Connor

A cantora irlandesa morreu no dia 26 de julho, aos 56 anos. A causa da morte não foi informada. A artista enfrentou "anos de batalhas por sua saúde mental", segundo relato divulgado pelo portal inglês Daily Mail.

Aracy Balabanian

Aracy Balabanian Imagem: Reprodução/Facebook

Aracy Balabanian morreu no dia 7 de agosto, aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi confirmada. Segundo a TV Globo, Aracy foi diagnosticada com câncer de pulmão em dezembro de 2022.

Filha de imigrantes da Armênia, Aracy tinha mais de 50 anos de carreira, e participou de produções de grande sucesso, como "Sai de Baixo" e "Rainha da Sucata".

Léa Garcia

Léa Garcia Imagem: Reprodução/Instagram

A atriz morreu aos 90 anos, no dia 15 de agosto. A morte ocorreu horas antes de Léa ser homenageada com o troféu Oscarito no Festival de Gramado, pelo conjunto da obra ao lado de Laura Cardoso.

Splash apurou que a causa da morte foi um infarto agudo do miocárdio. Léa ficou famosa no Brasil após interpretar Rosa em "Escrava Isaura" (1976). Antes, no entanto, ela já havia representado o país no cinema internacional.

Michael Gambon

Michael Gambon como Dumbledore Imagem: Reprodução

O ator irlandês morreu no dia 27 de setembro, aos 82 anos, após uma pneumonia. Mais conhecido por sua atuação como o Dumbledore, na série de filmes de Harry Potter, ele teve uma longa carreira no teatro, chegando a atuar na Broadway.

Em 2010, participou do filme vencedor do Oscar "O Discurso do Rei", de Tom Hooper, em que fez o idoso rei George 5.

Matthew Perry

Matthew Perry Imagem: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

O ator, conhecido por viver Chandler Bing em "Friends", morreu aos 54 anos em 28 de outubro. Perry foi encontrado morto em sua própria casa. Segundo o site TMZ, a suspeita é que o ator tenha se afogado em uma jacuzzi.

Lolita Rodrigues

Lolita Rodrigues Imagem: João Miguel Júnior / TV Globo

A atriz morreu no dia 5 de novembro, aos 94 anos, em João Pessoa (PB). Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves e faleceu em decorrência de complicações por uma pneumonia.

Uma das pioneiras da TV no Brasil, ela trabalhou em produções como "Sassaricando" e "Terra Nostra". Sua última novela foi "Viver a Vida", de 2009.

MC Marcinho

MC Marcinho Imagem: Reprodução / Instagram

Marcio André Nepomuceno Garcia morreu aos 45 anos, no Rio de Janeiro, no dia 26 de agosto. Dono do hit "Glamurosa", o músico estava internado Hospital Copa d'Or e lutava contra complicações cardíacas. MC Marcinho deixou quatro filhos.