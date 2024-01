Apresentadora da Globo lembra grave acidente no qual perdeu perna há 9 anos

Paola Antonini, 28, refletiu hoje sobre o acidente no qual perdeu a perna há 9 anos em uma publicação no Instagram.

O que aconteceu

A apresentadora da Globo Minas compartilhou uma montagem para mostrar seu corpo antes do acidente, em 27 de dezembro de 2014, e atualmente. "Às 5:40h da manhã daquele dia, minha vida mudou pra sempre. E foi um processo muito valioso."

Ela elencou o que teve de aprender após o ocorrido e como sua vida mudou. "Primeiro, eu reaprendi a me equilibrar, a andar, subir e descer escadas e a amar meu corpo de novo. Nesse processo eu descobri que nem tudo seria como era antes. Um corpo novo, novas adaptações, novos desafios."

Ela ainda disse que o acidente foi um presente. "Foi um presente, aos 20 anos, poder perceber o que de fato importava aqui na Terra. Poder descobrir uma vida ainda mais linda, colorida e brilhante do que a que eu tinha antes... Um presente porque há 9 anos aprendi a não deixar mais o medo me parar. Aprendi que podia ir além do que eu mesma acreditava, que podia tentar esportes novos, aventuras novas e que levar alguns tombos pode ser muito divertido às vezes. Aprendi a dizer sim pra novos desafios."

Quem é Paola Antonini

Em 2020, a influenciadora fundou o Instituto Paola Antonini, uma ação social que foca na reabilitação de pessoas com deficiência física por meio das doações de próteses, cadeiras de rodas e acessórios. A missão é "proporcionar acessibilidade e mobilidade às pessoas com deficiência física".

A famosa fez sua estreia como atriz na série "Todo Dia a Mesma Noite", produzida pela Netflix. O seriado retrata a tragédia da boate Kiss em Santa Maria (RS) e a busca de pais e sobreviventes por justiça. A influencer interpreta Grazie, uma jovem que escapa da boate com vida, mas perde a perna por complicações no resgate.

Me convidaram para fazer o teste e eu fiz. Eu queria muito fazer parte desse projeto e ajudar a contar essa história.

Paola a Splash

Em novembro de 2023, Paola Antonini estreou com seu programa Logo Ali na Globo Minas. "Vem aí um encontro único com a natureza, uma aventura inédita por Minas Gerais. No caminho, gente inspiradora, comida boa e alguns capotes", anunciou a nova apresentadora em um vídeo no Instagram.