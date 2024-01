Após revelação, Antônio descobre paradeiro de Aline em 'Terra e Paixão'

Na novela das 9 "Terra e Paixão" (Globo), Berenice (Thati Lopes) entrega informação de paradeiro de Aline (Barbara Reis) para Antônio (Tony Ramos).

Ela trai os companheiros do bar, que têm conhecimento de onde a protagonista está escondida, e revela a realidade para o vilão. Tudo isso para tentar reconquistar a confiança do amado.

A jovem consegue a verdade ao se esconder dentro do aposento de Luana (Valéria Barcellos). Em um papo com Rodrigo (Maicon Rodrigues), a colega de Kelvin (Diego Martins) comenta que Aline está escondida com as freiras.

Berenice sai apressadamente e revela todos os detalhes para Antônio. "Descobri que a Aline tá reclusa num mosteiro chamado Irmãs da Paz. Eu busquei na internet. Este mosteiro se localiza numa cidade próxima de Campo Grande. É lá que tá a viúva...", diz, já se insinuando para ele.

O cônjuge de Irene (Gloria Pires) prontamente vai monitorar o local. Ele verifica que a informação é verídica quando vê a namorada de Caio (Cauã Reymond) no jardim do convento.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.