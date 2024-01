Após confronto tenso, Pascoal aponta revólver em 'Fuzuê'

No próximo capítulo de "Fuzuê" (Globo), Merreca (Ruan Aguiar) e Pascoal (Juliano Cazarré) se encaram e apontam arma um para o outro.

Desejando vingança, após o vilão disparar uma bala em Gláucia (Zezeh Barbosa), Merreca busca Pascoal. "Não tem enganação! Tu tentou me enviar para o inferno tentando me atingir na celebração de Natal!", fala o ex de Soraya (Heslaine Vieira) apontando a arma. "Que comemoração?! Não sei do que você está falando!", responde o parceiro de Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

O telefone do bandidinho toca e ele se distrai, nesse momento, o criminoso consegue agarrar sua arma. "É isso que você quer? Então é hora de acertarmos nossas pendências de uma vez por todas!", afirma o ex-funcionário de César (Leopoldo Pacheco).

Sem receio, Merreca fala: "Dispara, otário! Tu está em liberdade temporária. Quebra uma regra, realiza uma ação contra mim aqui no teu apartamento que você volta para prisão e mofa lá. Toda a galera do movimento sabe que eu vim para cá!"

Durante o confronto, o ex-detento descobre que o amigo de Maria Navalha (Olívia Araújo) não foi o responsável por sua prisão. "Mas então quem foi que arquitetou contra mim?", indaga ele. "Aí, tu que descubra, camarada! Problema teu! Fica o aviso! Não retorna lá no meu bairro. Sai da minha rota ou eu vou acabar contigo", responde o bandido.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.