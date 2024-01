Após beijar Merreca, Soraya reata namoro com Francisco em 'Fuzuê'

Depois de confessar para Francisco (Michel Joelsas) que beijou Merreca (Ruan Aguiar) e terminar o namoro, Soraya (Heslaine Vieira) faz as pazes com o amado na novela das 7 "Fuzuê" (Globo).

A amiga de Luna (Giovana Cordeiro) procura o ex após o término. "Eu sei que você pediu um tempo para pensar. Mas eu queria ter certeza que você estava bem", diz ela. "Como eu vou ficar bem se minha namorada beijou outro? Aquele Merreca está sempre no caminho...", responde o irmão de Miguel (Nicolas Prattes).

Soraya se desculpa com Francisco e os dois se beijam. "Eu sei que errei e isso não vai mais acontecer. Eu quero ficar com você, eu gosto do que está acontecendo entre a gente. Eu te amo, bofinho. Desculpa, por favor...", fala a moça, que logo após recebe um beijo do namorado.

O filho de Nero (Edson Celulari) perdoa a amada. "Eu vou te desculpar, porque eu já fiz muita besteira na vida... Eu também já enfrentei algumas recaídas...", afirma ele.

A artista pergunta se eles continuam namorando. "Então você continua sendo meu namorado?", questiona, recebendo uma resposta positiva de Francisco.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo.