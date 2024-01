Andressa Urach planeja reatar com o ex: 'Relação monogâmica'

Andressa Urach, 36, disse que gostaria de reatar com o ex-marido, Thiago Lopes.

O que aconteceu

Andressa garante que ainda ama o ex e quer envelhecer ao lado dele. "Amo muito o Thiago. Quero muito envelhecer ao lado dele, mas o futuro a Deus pertence. Não sei nem se vou estar viva até lá. Espero que sim, quero ficar velhinha e ver os meus netos crescerem. Espero que seja ao lado dele, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Não sei se ele vai ter a vontade de envelhecer comigo. Dentro do meu coração existe ainda muito amor por ele", disse em entrevista à Quem.

Ela revelou que os dois tiveram uma recaída em novembro. "Faz tempo que a gente não fica, desde Gramado. Mas somos muito amigos, até mais do que antes. Isso tem feito muito bem para a gente".

Urach ainda pretende se dedicar quatro anos ao conteúdo adulto. "Quero, no futuro, envelhecer ao lado do Thiago após eu ter alcançado todas as minhas metas. E teria uma relação monogâmica com ele [Thiago].