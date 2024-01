Aline Campos revela abuso sexual após ser dopada: 'Estava apagada'

Aline Campos, 36, disse ter sofrido um abuso sexual após ter sido dopada com o golpe "Boa noite, Cinderela".

O que aconteceu

A modelo contou que já foi vítima do golpe duas vezes, mas, em uma delas, suas amigas conseguiram salvá-la. A fala aconteceu em entrevista recente ao podcast Barbacast.

Já me deram 'Boa noite, Cinderela' duas vezes. Em uma delas, no Canadá, minhas amigas me salvaram... Não pode dar mole com bebida. Em uma segunda vez, eu fui abusada sexualmente. Tive consciência porque eu acordava, via e voltava a dormir. Eu estava apagada. Foi aqui no Brasil.

Consegui me curar. Não que a pessoa tenha que passar por isso para ser forte, mas consegui dar a volta por cima. Muitas mulheres se matam ou criam diversos traumas, não conseguem falar para ninguém.

Ainda no bate-papo, Aline Campos falou sobre seus antigos relacionamentos. Ela disse nunca ter sido agredida fisicamente por um ex-namorado, porém, já passou por situação de agressão verbal e falta de respeito.

Já tive relacionamentos que aconteceram agressões verbais e falta de respeito. E já vivi um relacionamento em que eu me descontrolei e eu dei um tapa na pessoa. Foi horrível, eu me senti muito mal. Mas nunca fui agredida fisicamente, graças a Deus. Sempre consegui sair antes.

Namorei uma pessoa que tinha tudo para ser agressiva, mas ela nunca me bateu. Tinha uma pessoa que socava a parede. E eu percebi que eu podia ser a parede a qualquer momento... É uma linha tênue. Eu sabia o esforço que ele fazia pra mudar aquilo e ele era sincero em dizer que já tinha feito antes [agredir alguém] e que tinha se arrependido, pois aquilo fazia mal a ele. Consegui enxergar que ele estava em um processo, e ele nunca encostou a mão em mim. Não considero que fui agredida fisicamente.

Ela, que disse ter superado os traumas, afirmou sentir a necessidade de expor publicamente para ajudar outras mulheres.