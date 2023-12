Pra levá-lo à loucura: 9 dicas quentes para explorar o períneo do homem

O "campinho", alcunha bem-humorada para o períneo, é um verdadeiro parque de diversões para os homens que não têm medo de experimentar diversas possibilidades de prazer.

Situada entre o saco escrotal e o ânus, é uma região com bastante concentração de sangue, o que a torna, claro, muito sensível a qualquer estímulo.

Explorar a área pode tornar a sessão de preliminares ainda mais deliciosa, desde que você saiba que há interesse do cara. Um papo anterior ou ler bem os sinais de que o sinal está verde para avançar já ajudam nisso.

E agora vamos de dicas:

1. É legal usar um bom lubrificante. O produto elimina a fricção e facilita os movimentos.

2. Outra boa dica é optar por géis e óleos: comprar os que são comestíveis para poder dar ou levar lambidas no "campinho".

3. É bom brincar com o "campinho" antes de mexer com o pênis, para que a excitação seja progressiva.

4. O polegar é o dedo certo para as massagens no períneo, com movimentos circulares e suaves.

5. Uma mão no períneo e outra masturbando o pênis: sucesso garantido.

6. Vibradores pequenos podem ser usados, numa velocidade bem suave.

7. Depois de começar pelo campinho, é uma boa ideia variar os estímulos entre o ânus e o pênis.

8. Para iniciantes, o melhor é percorrer o terreno apenas com as pontas dos dedos, de leve, em movimentos circulares.

9. Colares de "pérolas" específicos para massagem, disponíveis em sex shops, são ótimos para brincar com a região e finalizar a diversão "enrolando" o pênis (sempre com gel).

Fontes: Carla Cecarello, psicóloga, sexóloga e consultora; Carla Geane, especialista em artes sensuais e palestrante; Ricardo Desidério da Silva, pedadogo, sexólogo e docente de educação sexual.

*Com matéria publicada em 07/02/2018