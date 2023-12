Com voos há 104 anos, este é o aeroporto mais antigo do mundo em operação

Poucos anos após os irmãos Orville e Wilbur Wright terem criado o primeiro voo controlado de que se tem notícia, nos Estados Unidos, foi necessário criar espaços que fossem capazes de atender à operação da nova invenção.

Locais de pouso e decolagem até então consistiam apenas em largos espaços sem obstáculos. Mas, diante dessa demanda, começou-se a pensar na necessidade de construir aeroportos, com mais infraestrutura um dos primeiros a serem construídos no mundo foi o de College Park, nos EUA.

Fundado em 1909 na cidade homônima, o aeroporto funciona de maneira contínua até os dias atuais. Sua localização é no estado de Maryland, e ele foi a casa do primeiro centro de treinamento de voos militares daquele país.

Avião militar custou US$ 30 mil

Testes de aviões militares no aeroporto College Park Imagem: Commons

No ano de 1907, o Signal Corps, um comando do exército americano, criou uma divisão de aviação para atender às demandas que surgiam com os aviões. Ao mesmo tempo, os Irmãos Wright foram contratados para construir um novo modelo para os militares.

O contrato exigia que fossem feitos voos de demonstração para oficiais do Exército, e em 1908 foi entregue o Signal Corps No. 1, primeiro avião militar dos EUA.

Durante um voo de demonstração realizado no Forte Myer, no entanto, Orville Wright ficou gravemente ferido após um acidente com o avião. Apenas um ano depois, Wilbur Wright completou a demonstração do avião em segurança.

Com isso, o Exército dos EUA comprou o avião por US$ 30 mil à época. O valor original era de US$ 25 mil caso o avião atingisse a velocidade de 40 milhas por hora (64 km/h) durante o momento mais veloz do voo. E estava previsto um valor adicional de 10% para cada milha por hora que o avião ultrapassasse, além do combinado, e ele atingiu 42 milhas por hora.

Em um dos voos, Wilbur bateu um recorde, voando em 1 hora, 12 minutos e 40 segundos uma distância de aproximadamente 64 km. Essa velocidade é bem inferior à dos aviões atuais, mas, ainda assim, mais rápido que um carro no trânsito de São Paulo, que muitas vezes não chega a 25 km/h em horários de pico.

Escola de aviação

Diante do sucesso da transação de aquisição do avião, os militares escolheram outro lugar para realizar os treinamentos e fundar a escola de aviação do Signal Corps. Era a área próxima a College Park, local onde o aeroporto fica até hoje. Em 1909 o aeroporto foi fundado e, em 1911, a escola de aviação.

Construção do aeroporto College Park, nos EUA, fundado em 1909 Imagem: Commons

Inicialmente, foi construído um hangar para abrigar a aeronave. Nos anos seguintes, as construções foram ampliadas para comportar novos aviões e as outras instalações que se estabeleceriam no local.

Ali, Wilbur realizou 55 voos. No fim 1909 foi a última vez que ele foi visto voando em público. No fim de 1911, os militares e os equipamentos foram realocados para outro estado por causa do inverno.

Chegaram a voltar em abril de 1912 ao local, mas saíram novamente no final do ano, e a escola de aviação nunca mais retornou para o aeroporto. No ano seguinte, o contrato de uso do local pelos militares expirou. Desde então, a presença civil ganhou força no local e ele segue operando até hoje.

Aeroporto pioneiro

O aeroporto de College Park detém outros marcos importantes além de ser o mais antigo em operação até hoje.

Foi ali que uma mulher voou pela primeira vez como passageira de um avião.

Aeroporto College Park, nos EUA Imagem: Commons

O local também marcou o início das operações de aviação naval. Em novembro de 1909, um oficial da Marinha dos EUA realizou seu primeiro voo oficial.

A antiga Companhia de Aviões de Washington funcionou no local a partir de 1912. Em 1918, o local abrigou o primeiro serviço aéreo postal dos EUA.

O primeiro pouso noturno de que se tem registro, feito com o auxílio de lanternas de acetileno, também aconteceu em College Park.

Outro competidor

Aeroporto Pearson Field, em Vancouver, Washington (EUA) recebeu primeiro dirigível em 1905 Imagem: Commons

Outro aeroporto que também é considerado um dos mais antigos do mundo é o Pearson Field, em Vancouver, no estado de Washington (EUA).

Ele recebeu o seu primeiro dirigível em 1905. Mas um avião pousou ali somente no ano de 1911, tempos depois de College Park.

Sua operação não ocorreu de forma contínua. A própria administração local reconhece que ele é apenas um dos mais antigos do mundo.

Fontes: Museu de Aviação de College Park; Guinness Book, o livro dos Recordes; Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos; Governo do Estado de Maryland (EUA); Smithsonian Institution; AOPA (Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves dos Estados Unidos).