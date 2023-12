The Crown: transparência de R$ 600 mil fez William se encantar por Kate

Kate Middleton e o príncipe William se conheceram na Universidade de St. Andrews. E um episódio entre os dois ganhou destaque na série "The Crown". O desfile com vestido transparente de Kate, quando ela tinha 19 anos.

Segundo a revista Vogue, foi nesse desfile beneficente, chamado Don't Walk, que Kate conquistou de vez William. Ela apareceu com um vestido transparente com lingerie preta por baixo.

Originalmente, William não iria ao desfile, mas resolveu pagar US$ 275, segundo a Variety, para estar nas primeiras fileiras.

Ao centro, o vestido com transparência que Kate usou e encantou Willian Imagem: Getty Images

Anos depois, em 2011, o vestido foi leiloado por US$ 125 mil (aproximadamente R$ 600 mil). A casa de leilões Kerry Auctions colocou ele à venda pouco antes do casamento de Kate e William, aproveitando a chamada Katemania.

A responsável por fazer a peça foi a estilista Charlotte Todd, que gastou cerca de US$ 50. O vestido era parte de um concurso da universidade e recebeu o nome de "A Arte da Sedução". Curiosamente, ele foi planejado inicialmente para ser uma saia.

"Eu não sabia quem era Kate Middleton e não a coloquei nisso. Foi puro acaso", disse Charlotte a revista People, em 2020.

"Todo mundo diz que o desfile foi quando o romance começou, então uma pequena parte de mim sempre fará parte da história real. É uma loucura", completou.

Apesar desse papel importante na história, a designer disse que nunca conheceu a família real.

"The Crown" dá a entender que o desfile aconteceu no dia da morte da Rainha Mãe, mas Kate apareceu na passarela no dia 27 de março de 2002. Já Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon morreu três dias depois.