Personagem tem premonição de cortar o coração sobre futuro de Aline

Do BOL, em São Paulo

Em cenas programadas para o episódio do dia 28, Antônio instrui Ramiro a sequestrar Aline de maneira discreta. Caio propõe a Lucinda que a cooperativa invista em novas tecnologias. Jussara oferece seu apoio a Gentil.

Ramiro consegue as chaves do jardineiro após amarrá-lo. Jurecê tem uma visão de Aline sendo capturada. Yandara recusa a ideia de retomar o relacionamento com Franco.

Ramiro sequestra Aline e Teresinha, deixando Caio desesperado ao descobrir o desaparecimento de Aline. Aline questiona Antônio sobre suas intenções em relação a ela e seus bebês.

Sobre "Terra e Paixão"

"Terra e Paixão", concebida por Walcyr Carrasco, sucede "Travessia". A trama desenrola a história de Aline, uma jovem que perde o marido para a violência em uma disputa por terras e busca justiça por sua morte.

Aline assume a propriedade e enfrenta a pressão de Antônio, que deseja controlar a água na região. Além disso, Aline se envolve em um triângulo amoroso com os filhos de Antônio, enquanto Jonatas, primo de Samuel, descobre que sua lealdade se transforma, na verdade, em amor.