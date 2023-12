Paola Carosella reage a boato de substituir Ana Maria Braga e diz se é bi

A argentina naturalizada brasileira reagiu aos boatos de que irá substituir Ana Maria Braga no Mais você, a partir de 2024. O rumor surgiu no início deste ano, quando ela apareceu no programa matinal da colega de profissão, da qual diz ser fã. "É impossível substituir Ana Maria Braga", afirma Paola, que atualmente é apresentadora no GNT, com o programa Alma de cozinheira.

"Tenho uma teoria de que inventaram isso porque é tão revoltante que tenha uma argentina para substituir a Ana Maria Braga, que com certeza ia dar ibope", brinca a ex-jurada do MasterChef Brasil.

O assunto surge depois de Antonio Tabet ler o comentário de um usuário do X (antigo Twitter) que questiona se Paola estaria disposta a "entrevistar os estrupícios" eliminados no BBB, como faz Ana Maria Braga. "Eu me divertiria entrevistando estrupícios", brinca Paola. "Mas não me vejo substituindo a Ana Maria Braga, porque não vejo ninguém substituindo a Ana Maria Braga."

Sexualidade e status de relacionamento

Respondendo à pergunta de outro usuário da rede social, que questionou se a chef é bissexual, Paola afirma que é hétero e, inclusive, não está solteira. Questionada por Tabet se seu namorado é brasileiro, ela conta que o parceiro é baiano e que eles estão juntos há cerca de um ano e meio. "Lembro, depois que eu me separei, que eu estava solteira, depois de tentativas muito frustradas com homens, eu falei 'que saco ser tão hétero'. Mas eu sou espantosamente hétero."

Emoção de votar pela 1ª vez no Brasil

A cozinheira conta que seu processo de naturalização foi muito longo. Quando ela chegou ao país, em 2001, ainda não existia o Acordo de Residência Mercosul —que prevê que todo argentino pode estabelecer residência no Brasil, independentemente de estar em situação migratória regular ou irregular. "Todo o processo burocrático para você poder ser alguém nesse país é difícil."

Mesmo com a residência e o RG, porém, a chef de cozinha diz que ainda não se sente "definitivamente brasileira". "Talvez seria um pouco arrogante da minha parte."

Uma sensação inédita de pertencimento, porém, surgiu quando ela votou nas eleições presidenciais de 2022. "Quando fui votar pela primeira vez, foi emocionante pra caramba, tipo 'ok, agora eu pertenço'. Não sou brasileira, mas eu me sinto que pertenço."

Questionada por Tabet se prefere urna eletrônica ou papel e caneta, Paola não pensa duas vezes para responder. "Urna eletrônica", diz ela, acrescentando que o som que a urna faz ao computar o voto "dá um tesão".

Relação com Argentina

No Brasil há 20 anos, a cozinheira argentina que se naturalizou brasileira diz que até hoje ainda escuta o questionamento "por que você não vai embora daqui?". Mas o que a surpreendeu foi ouvir um comentário semelhante de um argentino, em uma viagem que ela fez para Buenos Aires neste ano: "Fui para Buenos Aires porque meu namorado estava super empolgado pra conhecer lá, e eu tive uma experiência horrível, não quero voltar nunca mais".

A fala veio de um taxista de posição política "mais inclinada à direita", com quem ela estava discutindo a tributação de grandes fortunas. Paola era a favor, enquanto o motorista se mostrou contra a medida. "Aí o cara começou a falar 'mas também, se você achava que as coisas tinham que ser melhores aqui, por que você foi embora?'", relembra, acrescentando que o taxista deixou o casal no lugar errado e a cidade, que ela não visitava há cinco anos, aparentava estar "destruída".

Senti a Argentina absolutamente desconectada de uma verdade, carente de uma raiz, o país que eu lembrava —ou talvez, nunca existiu—, cheguei lá e me pareceu muito pequeno, e muito destruído. Não destruída a cidade, que é lindíssima, mas o ser argentino completamente desmantelado, sem uma identidade. E não me deu mais vontade de voltar, me deixou triste. Paola Carosella

