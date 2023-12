Novela 'Terra e Paixão': Veja resumos dos capítulos de 21/12 a 06/01

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Quinta-feira, 21 de dezembro

Marino orienta Petra sobre como atrair Dirceu para a armadilha. Marino enfrenta Antônio. Dirceu se mostra ofendido quando Irene lhe pergunta se ele fez algum mal a Petra na infância. Jonatas alerta Graça para ter cuidado com Dirceu. Antônio procura Tadeu para saber quem matou Sidney. Irene fica angustiada quando Antônio afirma que o assassino de Sidney e o mandante da morte de Daniel são a mesma pessoa. Petra atrai Dirceu para a beira do rio, e avisa a Marino que o tio caiu na armadilha.

Sexta-feira, 22 de dezembro

Dirceu confessa o que fez contra Petra na infância e ela reage enfrentando o tio. Dirceu é preso e se depara com Antônio na delegacia. Irene acolhe Petra e se sente culpada por não ter percebido o mal que o irmão fez à filha na infância. Caio demonstra orgulho de Petra. Irene afirma que irá tirar a vida de Dirceu. Flor discute com Ademir.

Sábado, 23 de dezembro

Antônio pede perdão a Petra e declara seu amor pela filha. Petra enfrenta Dirceu na cadeia. Menah pede Mara em casamento. Jurecê abençoa Petra. Petra descobre que Vinícius está vivo. Caio avisa a Petra que sua intenção é colocar Antônio na cadeia. Rodrigo defende Luana dos capangas de Antônio. Kelvin critica as atitudes de Ramiro. Anely discute com Luigi e deixa o italiano arrasado ao expulsá-lo da casa de Lucinda. Rodrigo aconselha Caio a não visitar Aline na noite de Natal. Kelvin aceita ajudar Caio para enganar os capangas de Antônio.

Segunda-feira, 25 de dezembro

Caio explica a Kelvin o plano para visitar Aline. Teresinha consola Aline. Petra revela a Antônio que irá se separar de Luigi. Ramiro cai no plano de Caio e conta a Antônio que a família de Aline irá visitá-la na noite de Natal. Luigi flagra Anely e Natercinho juntos e sente ciúmes. Ramiro segue o carro de Caio, sem saber que são Rodrigo e Luana que estão no veículo. Caio, Jussara e João vão para o convento no carro de Rodrigo, para despistar Ramiro e Antônio. Petra decide passar o Natal com Hélio. Antônio fica furioso ao saber que foi enganado. Aline se emociona com a chegada da família ao convento.

Terça-feira, 26 de dezembro

Antônio e Ramiro percebem que foram enganados por Caio. Irene fica furiosa com as ausências de Antônio e Petra na ceia de Natal. Jonatas pede Graça em casamento. Kelvin deixa claro a Ramiro que não ficará com o peão, caso ele continue a praticar as maldades impostas por Antônio. Antônio pergunta a Irene se foi a mulher quem matou Agatha. Um homem que prefere não se identificar avisa a Marino que viu Gentil na fazenda no dia da morte de Agatha. Antônio oferece dinheiro para Berenice descobrir o paradeiro de Aline.

Quarta-feira, 27 de dezembro

Berenice aceita a proposta de Antônio. Gentil diz a Marino que foi à casa de Antônio cobrar o dinheiro que havia dado a Agatha. Berenice se esconde dentro do armário de Luana e descobre que Aline está em um convento. Graça deixa escapar para Irene que Gentil esteve na fazenda no dia do assassinato de Agatha. Berenice conta a Antônio onde Aline está escondida. Luigi e Natercinho disputam Anely. Antônio e Ramiro observam Aline.

Quinta-feira, 28 de dezembro

Antônio orienta Ramiro a sequestrar Aline sem que ninguém perceba. Caio sugere a Lucinda que a cooperativa invista em novas tecnologias. Jussara oferece apoio a Gentil. Ramiro consegue pegar as chaves com o jardineiro depois de amarrá-lo. Jurecê tem uma visão de Aline sendo capturada. Yandara não aceita reatar o relacionamento com Franco. Ramiro sequestra Aline e Teresinha. Caio fica desesperado ao saber que Aline sumiu. Aline pergunta a Antônio o que ele fará contra ela e seus bebês.

Sexta-feira, 29 de dezembro

Antônio revela a Aline que colocará as crianças para adoção. Angelina insinua que a pulseira que a polícia encontrou no local do crime de Agatha é de Irene. Irene visita Jonatas com o intuito de camuflar algo na casa de Gentil. Kelvin despreza Ramiro e afirma que só acreditará em seu amor se ele trouxer Aline de volta. Kelvin ameaça demitir a pessoa que contou a Antônio o local do abrigo de Aline. Jussara passa mal. Caio ameaça denunciar Antônio. Ramiro pede desculpas a Aline e a Teresinha e diz que armará um plano para tirá-las da tapera.

Sábado, 30 de dezembro

Lucinda visita Jussara. Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline. Silva pega Frazão no aeroporto a tempo de o advogado não embarcar. Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima os vestidos de Agatha que estavam com Angelina. Ramiro avisa a Kelvin que trará Aline de volta. Ramiro dá bebida aos peões para fazê-los dormir. Um dos peões acorda e avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera.

Segunda-feira, 01 de janeiro

Antônio pede ajuda aos peões de outras fazendas para interceptar Ramiro. Ramiro avisa a Kelvin que deixará Aline e a freira na porta da delegacia. Caio passa a virada de ano na aldeia de Jurecê. Ramiro enfrenta Antônio de arma em punho, mas acaba fraquejando. Antônio exige que os peões levem Aline e Teresinha de volta para o cativeiro, e os ordena a darem um trato em Ramiro. Natercinho pede Anely em casamento. Ramiro apanha dos peões de Antônio. Kelvin pede ajuda à polícia para encontrar Ramiro. Kelvin resgata Ramiro, e implora para que ele resista.

Terça-feira, 02 de janeiro

Ramiro é levado para o hospital. Angelina reage às ofensas de Irene, e é demitida por Antônio. Ramiro revela a Caio o local do cativeiro de Aline. Petra fica furiosa quando Hélio lhe pergunta se foi ela quem matou Agatha. Hélio diz a Lucinda que desconfia de que Petra saiba quem matou Agatha. Irene se recorda do dia em que chegou à casa de Antônio com Ramiro. Kelvin enfrenta Irene. Há uma troca de tiros entre a polícia e os peões de Antônio, e Caio se desespera pela segurança de Aline e Teresinha.

Quarta-feira, 03 de janeiro

Marino consegue render os peões e resgatar Aline e Teresinha.Lucinda considera precipitado o noivado de Anely com Natercinho. Petra afirma para Luigi que não matou Agatha. Silvério avisa a Antônio que a situação do cliente é complicada. Marino dá voz de prisão a Antônio e faz questão de algemar o produtor rural. Anely diz a Luana que desconfia de que Berenice tenha contado a Antônio sobre o paradeiro de Aline. Enzo confessa a Berenice que perdeu o interesse por ela. Caio observa Aline dormir.

Quinta-feira, 04 de janeiro

Antônio fica intimidado quando um dos presos o enfrenta na cela. Luana conta a Kelvin sobre a traição de Berenice. Aline pede a Ramiro para denunciar todos os crimes cometidos por Antônio. Luigi e Petra assinam o divórcio. Marino recebe uma ligação anônima, informando que a arma que matou Agatha está na casa de Gentil. Kelvin demite Berenice. Caio decide, com a ajuda de Rodrigo, convocar um jornalista para fazer uma matéria sobre os crimes de Antônio. Menah e Mara ficam noivas. Marino encontra uma arma na casa de Gentil, e avisa que terá que levar o pai de Jonatas para a delegacia.

Sexta-feira, 05 de janeiro

Gentil jura a Marino que não tem nada a ver com a morte de Agatha. Natércio abriga Berenice. Rodrigo apresenta o jornalista Ubaldo e o fotógrafo Leal para Caio e Aline. Vinícius diz a Iraê que deseja se casar com ela. Jurecê convida Andrade e Gladys para irem até a aldeia. Aline conta sua história para Ubaldo. Marino informa a Caio que recebeu uma ordem para tirar Antônio da cadeia. Antônio é agressivo com Ubaldo ao sair da cadeia, e o jornalista aproveita para postar o vídeo na internet. Petra avisa a Antônio que Ubaldo está fazendo uma matéria contra o pai para ser exibida na TV. Antônio encomenda o assassinato de Lucinda para se vingar de Marino.

Sábado, 06 de janeiro

A matéria contra Antônio é exibida na TV. Kelvin leva Ramiro para o Naitendei. Um grupo de apoiadores encerra a relação com Antônio e o Grupo La Selva. Antônio passa mal. Caio e Aline festejam a boa repercussão da matéria. Teresinha volta para o convento. Petra aconselha Luigi a impedir o casamento de Anely. O matador contratado por Antônio segue o carro de Marino e Lucinda. Anely se casa com Natercinho, e Petra consola Luigi. Lucinda é atingida pelo matador. Irene tenta convencer Antônio a voltar atrás na ordem dada para matarem Lucinda. O matador avisa a Antônio que o serviço foi feito.