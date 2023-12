Beijos, amassos e sexo: os casais que movimentaram o edredom no BBB

Nem só de jogo é feito o BBB (Globo). Confira os casais que, além de trocarem beijos e carícias, movimentaram o edredom na casa mais vigiada do Brasil.

BBB 23

BBB 23: Key Alves e Gustavo dão amasso no Quarto do Líder Imagem: Reprodução/Globo

Gabriel Fop e Bruna Griphao foram o primeiro casal a movimentar o edredom na temporada. Após o ocorrido, a atriz admitiu estar arrependida.

Larissa e Fred Desimpedidos também foram para debaixo das cobertas. No entanto, a ex-sister ressaltou que apenas "beijos e amassos" rolaram entre os dois, nada mais.

Key Alves e Gustavo, por sua vez, foram um dos casais que mais apimentaram o jogo. Além de movimentar o edredom, o casal comentou sobre sexo, masturbação e fez confissões ousadas.

Ricardo Alface não perdeu tempo e trocou carícias com duas sisters. O participante foi para debaixo das cobertas com Paula e se envolveu com Sarah Aline.

Além de Alface, Sarah teve um momento íntimo com o amigo Gabriel Mosca, movimentando o edredom.

BBB 22

Eliezer e Maria protagonizaram primeira transa do BBB 22 Imagem: REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Eliezer movimentou o edredom com duas pessoas diferentes na temporada passada. O ex-brother se envolveu com Maria e Natália.

BBB 21

BBB 21: Thaís e Fiuk movimentam edredom Imagem: Reprodução/Globoplay

O edredom da edição rendeu até arrependimento no dia seguinte. Depois de trocar amassos com Thaís, o cantor caiu no choro.

BBB 19

Alan e Hana dormem juntos em noite pré-Paredão Imagem: Reprodução/GloboPlay

Hana e Alan protagonizaram cenas quentes no Big Brother Brasil. Em uma das ocasiões, embaixo das cobertas, os microfones captaram o casal ofegante.

BBB 16

Matheus e Maria Cláudia trocam carícias no BBB 16 Imagem: Reprodução/TV Globo

Matheus e Maria Cláudia não perderam tempo e aproveitaram embaixo do edredom após uma festa. O que era para ser uma conchinha se tornou uma noite de amor.

Outros casais que se destacaram por movimentar o edredom:

Clara e Vanessa, Roni e Tatiele e Franciele e Diego esquentaram o clima no BBB 14. Os casais trocaram beijos e amassos.

Andressa e Nasser e André Martinelli e Fernanda Keulla transaram no BBB 16. Eles levantaram torcida para vingarem como casal fora da casa. Apenas o primeiro casal segue junto.

Maria e Wesley chamaram a atenção do público e fizeram sexo no BBB 11. Com a saída do brother, porémm, a jovem engatou um romance com Maurício.

Apesar de terem vivido algumas cenas quentes no BBB 7, Alemão e Fani não transaram. A sister afirmou que os dois apenas deram "alguns amassos, justamente para não se arrepender depois".