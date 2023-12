Com Belo, Soweto quer reunir mais de 1 milhão de fãs e Denilson em 2024

Belo se prepara para celebrar os 30 anos do Soweto, em 2024. A turnê comemorativa vai marcar o retorno do cantor ao grupo de pagode que fez sucesso nos anos 1990 depois de 23 anos. Claudinho, Crisevertom e Dado Olliveira completam o time.

Expectativa alta

Belo espera receber mais de 1 milhão de fãs nos shows que rodarão o país no próximo ano — até o momento, são 30 cidades no Brasil e 4 no exterior. Em entrevista para Splash, ele afirma que algumas apresentações vão acontecer em estádios, como os shows em São Paulo, em abril, no Allianz Parque.

Quatro shows fora do país foram adicionadas à lista de apresentações que vão acontecer em estádios e arenas. "Já subiu o número de shows. Tem mais quatro cidades. A gente vai fazer Porto e Lisboa, em Portugal, Luanda e Benguela, em Angola. Então a gente tem quatro shows para fora."

Fãs podem ter surpresas e uma participação especial: o ex-jogador Denilson — durante mais de 20 anos, os dois protagonizaram uma desavença judicial após saída de Belo do Soweto em 2000. "Denilson é um grande amigo... Em São Paulo ou no Rio, ele pode estar. Quem sabe ele possa participar tocando aquele tantanzinho dele. Pode ser uma surpresa (risos)."

Ele diz acreditar estar na hora de "levar a história do Soweto" a grandes palcos novamente, tal qual o Numanice e o Tardezinha, eventos pautados no pagode dos anos 1990, segundo Belo. Neles, respectivamente, Ludmilla e Thiaguinho exaltam grupos como Exaltasamba, Katinguelê , Art Popular e o próprio Soweto.

Que bom estar comemorando 30 anos de vida, 30 anos de amigos que estão se revendo. Desde os anos 1990, o Soweto é importante para o movimento do samba e do pagode... E tem uma galera muito jovem que canta a música do Soweto, mas não sabe quem é o Soweto. 'Ah, é o grupo que Belo participava há 30 anos'. Nós estamos falando de 1994. Tem galera de 2000 que não era nascido, mas conhece as músicas. Belo

Soweto, Belo e atuação

Além da turnê com o Soweto, Belo manterá sua agenda de shows solo e lançará diferentes projetos como ator em 2024. Ele estará no elenco das séries "Arcanjo Renegado" e "Veronika", ambas do Globoplay, e no filme "Caindo na Redação", produzido pelo Elo Studios.

Belo pretende conciliar a carreira consolidada na música com a atuação e chegar às novelas, conforme apurou Splash. Ter destaque no filme de comédia "Caindo na Real", ao lado de Evelyn Castro, é um passo considerado importante para ele e sua produção.

A vida tá uma loucura. Porque tô fazendo filme ["Caindo na Real", ao lado de Evelyn Castro], Soweto e o Belo (risos). Para o ano que vem, tenho uma agenda já cheia, são mais de 60 shows. Tô abraçando o que pintar. Quero viver intenso dessa coisa da arte. Quero botar toda a minha intensidade, toda a minha energia na arte. Belo

Mais informações da turnê "Soweto 30"

Confira as datas já divulgadas:

São Paulo/SP: 19 e 20 de abril, no Allianz Parque. Ingressos a partir de R$ 100 (meia-entrada)

Recife/PE: 27 de abril, no Classic Hall. Ingressos a partir de R$ 70 (meia-entrada)

Porto Alegre/RS: 15 de junho, no Parque Harmonia. Ingressos a partir de R$ 100 (meia-entrada)

* Valores referentes ao primeiro lote de cada cidade.

Demais cidades que vão receber o show: