Após visita inesperada, Adriana quebra as pernas de pai biológico de Ísis

Em cenas previstas para o capítulo do dia 28, Adriana quebra as pernas de Sérgio ao revelar que não tem desejo nenhum de conversar com ele sobre o passado dos dois. Vilma e Roberto armam para afastar Lara de Mário e do escritório.

Pedro comenta com Taís que descobriu que Marcos estava praticando racha com Jairinho. Sérgio pressiona Adriana para saber se Ísis é sua filha. Roberto incentiva Mário a não desistir de Érica.

Pedro oferece um emprego para Marcos. Érica insinua que Mário está apaixonado por Lara. Vilma e Roberto descobrem que Taís era a amante de Átila.

Sobre "Elas por Elas"

"Elas por Elas", concebida por Thereza Falcão e Alessandro Marson, desenrola a trama em torno de um grupo de amigas que se formou durante um curso de inglês e se dispersou após um incidente trágico durante um final de semana na praia.

Vinte e cinco anos depois, Lara encontra uma fotografia do grupo e decide reunir todas em sua casa. No entanto, a reunião ressuscita antigas mágoas e revelações impactantes, transformando o que deveria ser um momento alegre em algo mais complexo.