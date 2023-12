Após revelar segredo, Natália abala relacionamento em "Elas por Elas".

No capítulo de quinta (21), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Natália (Mariana Santos) expõe segredo de Carol (Karine Telles) a Ulisses (Chao Chen).

Ainda inquieta com o beijo de sua amiga com Marcos (Luan Argollo), a irmã de Pedro (Alexandre Borges) toma uma decisão crucial. Ela revela o envolvimento de Carol com o jovem a Ulisses, o parceiro da neurocientista.

Depois de ter sido pega beijando o filho de Bruno (Luan Argollo), a docente universitária prometeu manter distância dele. No entanto, isso não se concretiza, os dois se encontram novamente e se envolvem.

Ao descobrir a traição, Ulisses procura a namorada. Ele testemunha Carol e Marcos se beijando.

O cientista encerra o relacionamento com a amiga de Natália. Quem demonstra preocupação com toda a situação é Wanda (Magda Gomes).

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.