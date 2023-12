Após plano de Petra e Marino, Dirceu é detido em 'Terra e Paixão'.

Nos próximos capítulos da novela das 9 "Terra e Paixão" (Globo), Dirceu (Eriberto Leão) será capturado após um embuste planejado por Petra (Débora Ozório) e Marino (Leandro Lima).

O chefe de polícia elabora uma armadilha para que o agressor possa encontrar a sobrinha a sós e admitir todos os seus feitos do passado. Para isso, Petra utilizará um brinco equipado com um dispositivo de escuta.

A herdeira de Irene (Gloria Pires) menciona que planeja um piquenique com suas colegas à beira do rio. Ao ouvir isso, Dirceu cai na primeira etapa do plano e segue a especialista em agricultura.

Anely (Tata Werneck), Graça (Agatha Moreira) e Flor (Letícia Laranja) estarão presentes no local e estão a par do combinado. Observando a jovem tomar banho, o criminoso se aproxima dela.

Comunicando-se com Marino, Petra informa que o agressor foi atraído para a cilada. "Ele foi pego no truque e está se aproximando", transmite ela pelo dispositivo de escuta para Marino.

Dirceu admite ter cometido abuso contra a sobrinha quando esta era criança. Ele é detido e conduzido para trás das grades. Ao descobrir toda a verdade, Irene promete acabar com o irmão.

A novela "Terra e Paixão", escrita por Walcyr Carrasco