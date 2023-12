Após invejar Luna, Preciosa desencadeia o caos em 'Fuzuê'.

No próximo capítulo da novela das 7 "Fuzuê" (Globo), Preciosa (Marina Ruy Barbosa) fica indignada ao presenciar Luna (Giovana Cordeiro) se destacando durante evento na loja de joias.

Tudo se inicia quando a ruiva organiza uma festa surpresa para seu pai na joalheria. César Montebello (Leopoldo Pacheco) não aprecia a recepção e repreende a filha.

Ao chegar no local, a filha de Maria Navalha (Olívia Araújo) vira alvo dos repórteres. "Sou eu! Porém a parceria acabou, ele segue carreira solo. Agora eu sou a Luna designer de biojoias aqui da joalheria!", responde ela ao ser interrogada se é a cantora que canta com Jefinho (Micael Borges).

Luna expõe o procedimento de criação das biojoias. "Para produzir biojoias, a gente sempre considera o reaproveitamento dos materiais. No meu processo criativo, eu observo muito o que a natureza tem para me oferecer. Essa aqui é uma das minhas favoritas. Trabalhei nessa peça desde a secagem das sementes", relata.

Então, ela atrai a atenção dos jornalistas e causa inveja na irmã. "Aproveitem para fazer essas fotos! Luna, uma olhadinha para cá, por favor!", pede uma repórter. "Mas que feira livre é essa aqui?", questiona Preciosa ao presenciar a cena.

As duas trocam indiretas e a antagonista tenta rivalizar com Luna. "Cada peça minha tem design único, exclusivo. E as biojoias são ecologicamente corretas, beneficiam o planeta", enfatiza a artista. "Já os diamantes, muito frequentes nas minhas peças, trazem bem-estar à alma!", replica a esposa de Heitor (Felipe Simas).

Uma cliente elogia as peças da parceira de Miguel (Nicolas Prattes). "Você está certa. A biojoia até que tem seu valor. Proporciona uma leveza, um astral...", afirma a mulher. "A Conde de Montebello será agora assim! Uma união de forças criativas, estilos e corações!", responde César.

A filha de Bebel (Lilia Cabral), exalando indignação, tenta diminuir o brilho de Luna, sem sucesso. "Porém, toda novidade será usada com cautela. Não podemos de maneira alguma perder nossa essência tão tradicional de design. Porque as nossas joias", comunica para os jornalistas, sem receber muita atenção.

Com fúria, Preciosa aciona o alarme de incêndio do local. "Está na hora de apagar o fogo da plebe!", declara ela, encerrando a celebração.

A novela "Fuzuê", escrita por Gustavo Reiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.