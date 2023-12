Após humilhação, Taís faz proposta irrecusável para Marion

No episódio de "Paraíso Tropical" desta quinta-feira (21), Sobral revela que Taís se mudou. Virgínia e Iracema se encontram no coquetel e se envolvem em uma briga. Neli tenta se integrar, mas sem sucesso. Marion expressa a Cláudio a necessidade de conquistar a simpatia de Antenor. Lucena apresenta Taís a Vidal e Xavier.

Felipe observa Hugo atentamente. Ana Luísa ignora a ligação de Lucas. Lucena flagra Hugo brigando com Felipe. Taís inventa que Felipe é seu primo, alegando uma briga entre eles. Fred não gosta quando Camila o leva para a Lapa. Umberto faz planos com a hóspede Teresa. Paula teme o reencontro com Daniel.

Marion humilha Taís, mas muda de atitude quando ela a convida para organizar seu casamento. Camila afirma não estar apaixonada por Fred, mas ele a beija. Vidal ampara Neli, que exagerou na bebida. Gustavo e Dinorá se reconciliam.

Marion percebe que Belisário caiu em uma cilada quando Lucena faz com que ele pague a conta do restaurante. Joana encontra Umberto saindo do hotel, e ele inventa uma desculpa. Pacífico fica surpreso ao descobrir que Iracema conspirou para impedir Virgínia de morar no Copamar. Dinorá ganha um jantar romântico em um concurso de rádio.

Taís fica furiosa ao saber que Isidoro procurou Cássio. Cássio comenta que Isidoro lembra seu avô. Rodrigo avisa Belisário que Antenor só depositará sua mesada quando voltar de viagem. Daniel dá dinheiro a Raul para acertar um trabalho em um restaurante em Parati. Sobral descobre o sobrenome e o celular de Taís.

Taís, Lucena e Cleonice escolhem detalhes para o casamento. Hugo se interessa por Cláudio. Rodrigo ganha a rifa. Paula chega à casa de Virgínia. Ana Luísa revela a Lucas que é casada. Lucas confessa estar apaixonado por ela. Ana Luísa sai do carro e pega um táxi.

Antenor avisa Ana Luísa que talvez não chegará a tempo para a festa de sua fundação. Ana Luísa explode e faz confidências a Marion sobre a traição do marido e sobre Lucas. Nervosa, manda a promoter ir embora. Paula chega à casa de Virgínia. Lúcia chega à casa de Hermínia, certa de que Mateus já estaria lá.