Fazenda: André, Jaquelline, Márcia e WL pedem votos ao público para a final

Na madrugada desta quinta-feira (21) em A Fazenda 2023 (Record), André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães tiveram uma nova oportunidade para pedir votos ao público. Os quatro estão na grande final do programa — que acontece na noite de hoje.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira os discursos de cada finalista abaixo:

André

"Boa noite a todos! Estou aqui para falar um pouco sobre a possibilidade de ganhar esse prêmio. Se existe uma estratégia, eu não sei se tinha. Se existe uma regra para o jogo da Fazenda 15, acho que fiz o máximo que eu pude: fui ético, dei, distribuí e recebi amor, fiz amigos e lutei até agora para estar aqui e para disputar o prêmio. Acredito que, nesse momento, essa decisão cabe ao público que nos prestigiou e nos deu audiência. Agradeço pela chance de estar aqui e poder disputar o prêmio da Fazenda 15. Nunca achei que fosse chegar aqui, por isso acho que dei o melhor de mim para existir de uma forma plena, feliz e agradecido por tudo! Obrigado e um beijo no coração de todos vocês!"

. @euandreator grava seu pedido de voto: "Eu fui ético, dei amor, fiz amigos e lutei até agora para disputar o prêmio", diz o ator



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/kYXGtA5pTF ? PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 21, 2023

Jaquelline

"Égua, manas! Estou aqui para agradecer a todo público brasileiro, a você que acreditou e me deixou chegar até aqui na final. Vim lutar pelo meu sonho e não imaginava que tudo isso era possível, mas vocês me fizeram sonhar. Através do sonho que vocês me proporcionaram, vim pedir para ser campeã. Votem muito em mim. É a realização de um sonho que vivi aqui: amizade, amor, fui intensa demais e vocês me aceitaram do jeitinho que sou. Obrigada a todo mundo que tá torcendo e votando por mim. Filha, é tudo por você! Família Grohalski e Rondônia!"

"Vim lutar pelo meu sonho, não imaginava que tudo isso era possível, mas vocês me fizeram sonhar", diz @JaqueGrohalski ao gravar o pedido de voto



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/XssdJpYtrb ? PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 21, 2023

Márcia

"Olá, pessoal! Olha eu aqui no final da Fazenda 15. Agora, conto com o seu voto. Deixa eu ser a campeã. Me ajuda e pede todo mundo para votar, pelo meu filho. Vim aqui, dei o meu máximo e agora só dependo de vocês. Me ajuda e um grande beijo."

. @MarciaFuOrigin grava seu pedido de voto: "Fiz tudo o que pude, briguei, lutei..."



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/K6n1txlMjl ? PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 21, 2023

WL

"Fala, Brasil, boa noite de novo! Estou aqui mais uma vez pedindo ajuda de todos vocês que confiaram no meu jogo até aqui e me deixaram sonhar. Me deixem realizar esse sonho agora, já que deram tanta corda para eu chegar até aqui. Me ajudem a ser campeão, votem muito e me deem essa honra e essa chance, por favor! Votem muito em mim — você que gostou do meu jeito de ser, você que se identificou comigo. Por favor, com toda humildade e amor do mundo! Me deem essa oportunidade!"

"Me deixem realizar esse sonho, vota muito", diz @wlguimaraess ao gravar seu pedido de voto



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AFazenda com 6 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/iksb08gJfE ? PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 21, 2023

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que vença A Fazenda 15? Resultado parcial Total de 29471 votos 24,09% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 52,37% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 13,82% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 9,71% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 29471 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados