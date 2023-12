Virginia é acusada de copiar cenário de Tatá Werneck e se defende

Virginia gravou o piloto de seu programa no SBT e foi acusada de copiar o "Lady Night", de Tatá Werneck.

O que aconteceu

Fãs viram semelhanças entre o cenário onde Virginia gravou seu programa e o do programa de Tatá. Ambos têm uma parede de tijolos com um arco que simula ferro.

Virginia explicou que o cenário é do "The Noite". "Esse não é nosso cenário… Pegamos emprestado do Danilo Gentili. Gratidão Danilo!!", escreveu no Instagram.

Depois da explicação, os fãs defenderam a influenciadora. "O povo só vem pra criticar. O programa é dela, vai como quiser, faz o que quiser, com e sem cenário, a metade aqui não acompanha e sai distribuindo ódio", escreveu uma seguidora.