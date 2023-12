Uva-passa: o segredo para deixá-la menos polêmica é hidratar (com bebida!)

Quem é contra o ingrediente diz que ele só estraga os pratos típicos do Natal e Ano-Novo. Quem defende, por sua vez, argumenta que a uva-passa tem fama ruim não por seu sabor, mas por ser utilizadas de maneira incorreta.

No tempo em que conservação de alimentos era complexa, as uvas-passas eram uma maneira bem esperta de fazer com que as frutas durassem mais tempo. Alguns séculos antes de Cristo, fenícios e egípcios já secavam as uvas ao sol para conservá-las. Quando desidratadas, seus açúcares ficam ainda mais concentrados, e o sabor, mais pronunciado.

Justamente por causa do sabor mais concentrado, elas acabaram dentro dos pratos salgados - e isso não é moda recente, muito pelo contrário. Como o produto era bem caro e de difícil produção, tê-las dentro de cozidos ou servidas com carnes assadas ou em doces era sinal de riqueza e fartura. O que explica sua permanência no menu natalino - um dos eventos mais importantes do ano.

O segredo é hidratação

Muita da birra do público com o ingrediente vem da textura das uvas-passas - quando elas estão realmente murchas, parecem borrachudas quando você as mastiga.

O segredo para garantir que elas não vão ficar desse jeito? Hidratá-las antes de colocá-las na receita.

Água, suco de fruta (laranja ou maçã são boas pedidas) ou chá preto adoçado, por exemplo, são as combinações mais comuns. Basta deixar as uvas-passas submersas pelo menos por uma hora (e no máximo de um dia para o outro) para inchá-las e ampliar seu sabor.

Passas "bêbadas" também são excelentes em pães, doces ou mesmo em pratos salgados, como lombo de porco e o tradicional peru de Natal.

Espumante, vinho do Porto ou vinho tinto seco, conhaque, rum ou uísque, diluídos ou não em água, dão um toque especial para o ingrediente.

Para usar o ingrediente em pratos salgados, também é possível inchar as uvas-passas colocando-as rapidamente em água fervente, ou ainda as aquecendo em um recipiente com água no micro-ondas, entre 30 segundos a um minuto, dependendo da quantidade (às vezes é necessário mais tempo).