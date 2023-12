Detalhes inéditos: telescópio James Webb mostra anéis incríveis de Urano

Novas imagens inéditas obtidas pelo Telescópio Espacial James Webb mostram detalhes de Urano até então nunca vistos. Os registros foram divulgados pela Nasa e pela ESA na segunda-feira (18).

O que aconteceu:

Atmosfera complexa captada. O Telescópio Espacial James Webb capturou as novas imagens de Urano, o primeiro planeta a ser descoberto com o auxílio de um telescópio, com o intuito de compreender a complexa atmosfera do astro.

Nelas, é possível ver os anéis, muitas das 27 luas do planeta, tempestades e uma calota polar sazonal de Urano. Até mesmo o extremamente pequeno, fraco e difuso anel Zeta aparece nos registros inéditos.

A cor azul esverdeada das imagens se deve às grandes quantidades de metano no planeta. Ele absorve a luz vermelha, mas permite que os azuis sejam refletidos de volta ao espaço.

Dia em Urano tem cerca de 17 horas. Segundo a ESA (European Space Agency, Agência Espacial Europeia na tradução), as imagens combinam várias exposições —mais longas e mais curtas— para corrigir essas pequenas alterações ao longo do tempo de observação.

Alta resolução. A quantidade de detalhes e a clareza inovadora das novas imagens se deve à "incomparável resolução e sensibilidade infravermelha do Webb", de acordo com a Nasa.

Urano atingirá seu próximo solstício (maior afastamento) em 2028. Também segundo a Nasa, os astrônomos estão ansiosos para observar quaisquer possíveis mudanças nas características do planeta até lá.