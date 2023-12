Choro, emoção e reflexões marcam penúltimo dia de A Fazenda 15

Com a grande final marcada para amanhã (21), os finalistas de A Fazenda 2023 (Record) viveram um dia tranquilo em Itapecerica da Serra.

O Top 4 passou a maior parte do tempo dormindo e, nos outros momentos, se mostraram bastante emocionados de estarem na final do programa.

Confira os destaques do dia:

Jaquelline se estressa com Márcia e defende ex-peoa

O máximo de 'conflito' que aconteceu no dia veio logo pela manhã. Jaquelline se incomodou com Márcia Fu após a ex-atleta comentar que não queria contato com Alicia. Em papo com André, defendeu a ex-Paioleira e comentou sobre o que sofreu ao sair do reality.

Jaque: "Não sou melhor que ninguém para pisar em cima."

Jaque: "Acabou o jogo, acabou."

Jaque: "Não quero mais falatório dos outros."

Jaque: "A Alicia me contou que foi chifrada... tem homem que não merece a mulher que tem."

Jaquelline se emocionou

A Fazenda 2023: Jaque fica emocionada por chegar à final Imagem: Reprodução/PlayPlus

Jaquelline caiu no choro por estar na final. A peoa agradeceu aos fãs e fez uma oração com a situação.

Jaque: "Obrigada, meus três fãs. Obrigada, meu Norte."

Jaque: "Obrigada, senhor. Só o senhor sabe o que eu passei aqui."

Jaque: "Nunca achei que isso seria possível."

Jaque: "Eu estou na final e posso ganhar o prêmio."

Jaque: "Cinco anos lutando..."

Márcia também se emocionou

A Fazenda 2023: Márcia chorou na academia Imagem: Reprodução/PlayPlus

Na academia, Márcia Fu caiu no choro e soluçou. A peoa afirmou que só aguentou continuar no reality por causa dos animais.

Márcia: "Cavalo famoso, você é o cavalo do reality. Biel deve ter me visto dormir com você na Baia."

Márcia: "Quantas vezes eu fui, hein, Colorado? P*ta m*rda. Quantas vezes você me segurou a minha onda, colega."

Márcia: "Deus está vendo, me colocou com você aqui para me ajudar a chegar à final. Márcia chegou à final com a sua ajuda."

Márcia: "Bicho é tudo de bom."

Márcia: "Nunca vou esquecer de você, seu atrevido [pavão]. Vou tatuar você e o Colorado."

André Gonçalves chora com mensagem de Dani Winits

Pela tarde, os 4 finalistas receberam mensagens de seus familiares, em uma ação realizada por um patrocinador.

André Gonçalves recebeu uma mensagem de sua ex-mulher, Danielle Winits.

"André, o seu momento mais emocionante da Fazenda 15 pra nós, sua família, foi quando você voltou da roça e pediu uma chuva de benções para todas as famílias. Nós da sua família pedimos ao céu que caiam uma chuva de benção sobre você. Nós te amamos. Boa sorte", disse Dani.

Os demais finalistas aplaudiram e abraçaram André, que chorou após a exibição do vídeo.

"Obrigado, meu Deus", declarou o ator, emocionado.

Os demais peões também receberam mensagens. Márcia Fu recebeu de sua família, Jaquelline de seu irmão e WL de seu padrasto e sua mãe.

Márcia Fu analisa trajetória

Enquanto descansavam, Jaquelline e Márcia Fu conversaram sobre a festa final, que aconteceu na madrugada e contou a presença de todos os peões da temporada.

As peoas comentaram sobre o que os ex-participantes comentaram indiretamente. "Eu não entendi nada. Aí começavam a falar, não podia falar", disse Jaque.

Márcia: "Eles não podem falar."

Jaque: "Posso falar uma coisa? Depois do que eu vivi aqui, tudo que eu ver não vai me surpreender. Eu fui de verdade."

Márcia analisou sua trajetória no jogo: "Nem a mim. Eu não tô nem um pouco preocupada. Eu sei que muitas vezes eu menti, eu queria fugir da Roça, ir pra um lado, pro outro. Fiz isso mesmo, ponto final. Tô nem aí. Tô nem um pouco preocupada com ninguém. Cheguei onde quis chegar.".

A peoa finaliza: "E quando estou jogando, sou assim. Cada um tem seu jeito de ser, Jaque. E eu respeito todo mundo. No início, eu não lembro de como te tratava. Se te fiz alguma coisa, me desculpe, eu não lembro de nada daquele início."