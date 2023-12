Após última roça, veja como ficou ranking de eliminação de A Fazenda 2023

Lily Nobre e Tonzão Chagas foram os últimos eliminados de A Fazenda 2023 (Record). Os dois deixaram o jogo a dois dias da final, em uma roça sêxtupla.

Após as saídas do peões, confira como ficou o ranking de rejeitados da temporada:

Roças Normais (disputadas por 3 peões)

Laranjinha: 4,43% (2ª roça)

O ator disputou a roça contra Sander Mecca e Tonzão Chagas.

Alicia X: 4,62% (9ª roça)

Oitava eliminada, a atriz enfrentou a roça ao lado de André Gonçalves e Shay Haghbin.

Henrique: 5,64% (7ª roça)

O ex-nadador foi o sexto eliminado e disputou a berlinda com Jaquelline Grohalski e Lucas Souza.

Nathalia: 5,77% (1ª roça)

A tiktoker, primeira a deixar o jogo, disputou com Rachel Sheherazade e Lucas Souza.

Sander: 6,32% (8ª roça)

O ex-Twister foi o sétimo eliminado: ele disputou a preferência do público com Lucas Souza e Márcia Fu.

Jenny: 8,52% (6ª roça)

Sexta eliminada do programa, a empresária estava na berlinda com Márcia Fu e Nadja Pessoa.

Simioni: 8,88% (5ª roça)

A empresária foi a quarta eliminada do reality e disputou a roça com Cezar Black e Kally Fonseca.

Kally: 9,68% (10ª roça)

A cantora, nona participante a deixar o jogo, disputou a preferência do público com Nadja Pessoa e Radamé Furlan.

Cariúcha: 9,74% (3ª roça)

Terceira eliminada, a cantora perdeu a disputa para Shayan Haghbin e Márcia Fu.

Yuri: 24,26% (11ª roça)

Décimo eliminado, o modelo deixou o jogo em uma roça contra Nadja Pessoa e Cezar Black e foi o primeiro participante eliminado a atingir mais de 10% dos votos.

Roças Especiais

Lily: 0,78% (14ª roça - 6 peões)

A cantora deixou o programa na última roça da temporada, a poucos dias da final. Ela disputou a preferência do público com André, Jaquelline, Márcia Fu e WL.

Tonzão: 2,15% (14ª roça - 6 peões)

O cantor também deixou o programa na última roça da temporada. Ela disputou a preferência do público com André, Jaquelline, Márcia Fu e WL.

Shay: 6,89% (13ª roça - 5 peões)

O iraniano deixou a disputa na 13ª roça do programa, que foi dupla. Ele estava na berlinda com Márcia Fu, WL Guimarães, Jaquelline Grohalski e Nadja Pessoa.

Nadja: 8,07% (13ª roça - 5 peões)

A peoa deixou a disputa junto com Shay, na 13ª roça, que foi dupla.

Radamés: 9,63% (12ª roça - 4 peões)

O ex-jogador de futebol foi o décimo primeiro eliminado, junto com Black, em uma roça dupla. Na berlinda, Tonzão Chagas e WL Guimarães permaneceram no jogo.

Black: 14,87% (12ª roça - 4 peões)

O ex-BBB foi o décimo primeiro eliminado, junto com Radamés, na primeira roça dupla da temporada. Na berlinda, Tonzão Chagas e WL Guimarães permaneceram no jogo.

