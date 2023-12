André, Jaquelline, Márcia e WL: saiba quem são os finalistas de A Fazenda

Os finalistas de A Fazenda 2023 (Record) foram decididos após a eliminação de Tonzão Chagas e Lily Nobre na última roça. André Gonçalves, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães disputam o prêmio milionário na final.

O vencedor que receberá o prêmio de R$ 1,5 milhão será revelado nesta quinta-feira (21). O programa contará com apresentações de Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art.

Veja quem são os finalistas a seguir:

André

A Fazenda 2023: André na noite da última roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

O ator se consagrou como o último Fazendeiro da edição e conquistou o chapéu duas vezes.

Ele é ex-marido de Danielle Winits, mas os rumos da relação estão indefinidos. A atriz apareceu em um vídeo no reality elogiando o ex-parceiro e André acredita que tenha chances de reatar o casamento.

O artista esteve envolvido em um processo judicial por não pagar pensão às filhas Valentina e Manuela. O caso repercutiu antes de sua entrada no programa.

Jaquelline

A Fazenda 2023: Jaquelline na noite da última roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

A ex-BBB se destacou por vencer a Prova do Fazendeiro três vezes e protagonizar diversos barracos na temporada.

Natural de Rondônia, a biomédica não durou no BBB 18 e foi a segunda eliminada. Ela enfrentou um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno — que venceu o programa posteriormente.

Márcia

A Fazenda 2023: Márcia Fu na noite da última roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

A ex-jogadora de vôlei fez história em A Fazenda 15 assim como fez nas quadras. Sua trajetória foi marcada por rivalidades, estratégias e mentiras — o que ela admitiu ontem (19).

Fu ganhou reconhecimento internacional nos anos 1980, ao fazer parte da primeira geração de jogadoras brasileiras a terem destaque em competições

Também rendeu memes na temporada após cantar "Escrito nas Estrelas" e a música viralizar nos streamings.

WL

A Fazenda 2023: WL na noite da última roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

WL se destacou por ser uma "pessoa leve" no jogo, título dado por seus adversários.

Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, o influencer se tornou mais famoso depois de participar do De Férias Com o Ex: Salseiro VIP.

O tiktoker ainda namorou Ingrid Ohara, ex-participante de A Fazenda 14, no ano passado.

*Com informações de Estadão Conteúdo