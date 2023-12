A Fazenda 15: Público do UOL concorda com eliminações de Lily e Tonzão

Lily Nobre e Tonzão Chagas foram os últimos eliminados de A Fazenda 2023 (Record) — com 0,78% e 2,15% dos votos, respectivamente. O resultado foi o esperado pelo público do UOL, via enquete.

Na enquete UOL, Lily foi a menos votada pelos leitores, com apenas 0,54% dos votos. Tonzão estava logo em seguida, com 1,33%.

Por sua vez, Jaquelline foi a mais votada pelo público do UOL, com 45,51%. Márcia Fu estava em segundo lugar, com 37,34%. André estava em terceiro, com 21,19%, e WL na quarta posição, com 6,09%.

As roças de A Fazenda eliminam o peão com o menor percentual de votos.

As porcentagens de André, Jaquelline, Márcia Fu e WL não foram divulgadas — assim como ocorreu nas últimas eliminações, apenas o percentual dos perdedores foi exibido ao público.

