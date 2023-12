Professora suspensa por vídeo diz que ganhou R$ 6 mi com conteúdo adulto

Brianna Coppage, professora suspensa de escola nos EUA após gravação de vídeo pornográfico, afirma que já recebeu mais de R$ 6 milhões com plataformas de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A professora disse que recebeu mais de £ 1 milhão (cerca de R$ 6,1 milhões, de acordo com a cotação atual), com plataformas como o OnlyFans, em 2023. A declaração foi dada em entrevista ao site Daily Star.

Brianna e a colega Megan Gaither, professoras na cidade de Missouri, nos Estados Unidos, foram suspensas da escola em que trabalhavam após se juntarem para fazer um vídeo pornográfico.

No vídeo em questão, Brianna e Megan aparecem em um ônibus. Coppage chegou a compartilhar um trailer do conteúdo em seu perfil no X, antigo Twitter. "Eu chamo isso de… duas professoras, um ônibus", diz a legenda.