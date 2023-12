Personagem abre boca de sacola e assina atestado de óbito de Aline

Do BOL, em São Paulo

Em cenas previstas para o capítulo do dia 27, Berenice aceita a proposta de Antônio. Gentil diz à Marino que foi à casa de Antônio cobrar o dinheiro que havia dado a Agatha.

Berenice se esconde dentro do armário de Luana e descobre que Aline está em um convento. Graça deixa escapar para Irene que Gentil esteve na fazenda no dia do assassinato de Agatha.

Berenice conta a Antônio onde Aline está escondida. Luigi e Natercinho disputam Anely. Antônio e Ramiro observam Aline.

Sobre "Terra e Paixão"

"Terra e Paixão", concebida por Walcyr Carrasco, sucede "Travessia". A trama desenrola a história de Aline, uma jovem que perde o marido para a violência na disputa por terras e busca justiça pela sua morte.

Aline assume a propriedade e enfrenta a pressão de Antônio, que almeja controlar a água na região. Além disso, Aline se envolve em um triângulo amoroso com os filhos de Antônio, enquanto Jonatas, primo de Samuel, descobre que sua lealdade se transforma, na verdade, em amor.