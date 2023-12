'Imaginamos a melhor versão': série de Percy Jackson é fiel aos livros?

"Percy Jackson e Os Olimpianos" ganhou mais uma adaptação, desta vez para o Disney+, que estreia hoje. Os diretores da nova série prometem uma versão mais fiel ao livro.

"Começar do zero"

Jonathan E. Steinberg, produtor executivo, afirma em conversa com Splash que a série não tem relação com os filmes. "Eles são um projeto de outra pessoa, feito em circunstâncias e tempo diferentes. Não tiveram peso algum na série."

Tentamos começar do zero e realmente se basear nos livros, tentando imaginar qual seria a melhor versão dessa história fora das páginas e criar uma experiência para os fãs próxima ao que eles queriam que fosse.

Jonathan E. Steinberg

Cuidado para atender às expectativas dos fãs. "Acho que a experiência de assistir a essa série deve ser confortável para aqueles que torciam para que a adaptação fosse bem cuidada e com produtores, roteiristas e diretores que amassem a história."

Walker Scobell é Percy Jackson na série do Disney+ Imagem: David Bukach/Disney

"Mudanças invisíveis"

Jonathan conta que não é fácil adaptar um livro para o streaming. "Um livro tem muito mais páginas que um roteiro. Há decisões a serem tomadas. Não apenas o que entra ou sai, mas como contar e conectar tudo."

Tiveram milhares de pequenas mudanças. Espero que a maioria seja invisível.

Fãs vão sentir que estão relendo a história. "Acho que as maiores mudanças são as mais empolgantes para nós. Então, se você é fã dos livros, isso é um pouco como ler o livro novamente, com um segundo rascunho de Rick Riordan implementado."