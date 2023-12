Saiba quais participantes ganharam mais dinheiro com prêmios no BBB

Alguns participantes conseguem lucrar bastante com os prêmios do BBB (Globo), mesmo sem vencerem a edição. A seguir, confira quais são os brothers que mais ganharam dinheiro com os prêmios.

Amanda (BBB 23)

BBB 23: Amanda saiu do programa com o prêmio e carros Imagem: Reprodução/Globoplay

Amanda é duplamente vitoriosa! Além de vencer o programa, levando para casa R$ 2,88 milhões, a médica também faturou mais de R$ 500 mil em prêmios.

A ex-sister conquistou créditos de vários locais, milhas para viajar, uma picape e um carro — ambos zero quilômetro.

Douglas Silva (BBB 22)

BBB 22: Douglas Silva foi o terceiro colocado do reality Imagem: Reprodução/Globoplay

Terceiro colocado, DG se deu melhor nos prêmios da edição. O ator adquiriu dois carros, um headset, uma máquina de lavar e créditos em marcas patrocinadoras do BBB 22.

Gil do Vigor (BBB 21)

Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, foi contratado da Globo Imagem: Reprodução/TV Globo

Gil não foi para a final, mas faturou mais que os prêmios do segundo e terceiro colocados juntos. O economista levou mais de R$ 225 mil apenas em prêmios, como um celular, uma Smart TV 4K e um carro zero quilômetro.

Paula Sperling (BBB 19)

Paula von Sperling ganhadora bbb 19 recebe Toro Argo Fiat prêmio big brother brasil Imagem: Repodução

A ex-sister não só faturou o prêmio milionário como conquistou diversos prêmios de sua temporada. Paula ganhou três carros zero quilômetro, utensílios de cozinha e sapatos.

Kaysar (BBB 18)

Ex-BBB Kaysar faturou vários prêmios Imagem: Reprodução/Instagram

Segundo colocado — recebendo R$ 150 mil —, Kaysar ainda levou dois carros para casa. Um dos carros conquistados pelo ex-BBB foi fruto de uma Prova do Líder de resistência, que disputou com Ana Clara e durou quase 43 horas.

Outros brothers que se destacaram na conquista de prêmios ao longo das temporadas do Big Brother Brasil foram:

Nasser (BBB 13): além de ser vice-campeão, ganhou R$ 150 mil, dois carros, três televisores 3D, um tablet, um aparelho de som, um videogame e um Blu-Ray player 3D.

Fabiana (BBB 12): com os R$ 150 mil do segundo lugar, também levou para casa três carros, uma motocicleta e R$ 6 mil em compras em uma rede de supermercados.

Paulinha Leite (BBB 11): apesar de não chegar à final, a ex-sister faturou um apartamento, três motos, um relógio e um par de óculos.

Fernanda Cardoso (BBB 10): vice-campeã, além de receber os R$ 150 mil, conseguiu um apartamento no Rio de Janeiro no valor de R$ 220 mil e R$ 10 mil em uma dinâmica de sorte.

Rafinha (BBB 8): à época, venceu o prêmio que era de R$ 1 milhão e ganhou dois carros, três computadores, uma moto, um passeio de helicóptero pelo Rio de Janeiro e R$ 1 mil.