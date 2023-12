Parcial do UOL: Peoa pode ganhar A Fazenda com mais da metade dos votos

Os finalistas disputam o grande prêmio de A Fazenda 2023 (Record) na final amanhã (21). Confira o que a parcial da enquete do UOL apontou na última atualização.

Às 14h30, Jaquelline aumentou seus votos e somou 49,54%. Se continuar assim, como indica a parcial do UOL, a peoa pode vencer o programa com mais da metade dos votos.

André Gonçalves continua a se destacar como o peão provável a ocupar o segundo lugar. O ator recebeu 23,17% dos votos.

Na atualização, Márcia Fu também se consolidou como quem deve ficar no terceiro lugar, com 15,31% dos votos. WL vem logo em seguida, com 11,98% dos votos, podendo ficar na quarta posição.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que vença A Fazenda 15? Resultado parcial Total de 33403 votos 24,10% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 52,91% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 13,53% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 9,46% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record

