'My Home Hero', 'Tokyo Revengers' e outros animes que decepcionaram em 2023

Celebrando o final de ano, Splash preparou algumas listas com retrospectivas dos animes exibidos em 2023. Hoje é a vez de relembrar aquelas séries com qualidade mais duvidosa, ou mesmo as produções que decepcionaram os fãs depois de muita expectativa. Vamos à lista!

"Tomo-chan Is a Girl!"

Esse anime disfarça um tema mal abordado e chato com uma premissa bobinha. Nessa comédia acompanhamos os dramas de Tomo Aizawa, uma garota bem fora dos estereótipos do que a sociedade japonesa espera de uma menina. Longe de ser delicada, ela é mais bruta, gosta de caratê e é muito apaixonada por Junichiro, seu amigo de infância. Só tem um problema: ele não a enxerga como um crush em potencial, e sim como uma "parça".

Essa poderia ser uma boa comédia romântica, mas é impossível de acompanhar sem sentir raiva de Junichiro. Ele trata Tomo como se fosse um amigo homem, inclusive com interações físicas quase desrespeitosas com a intimidade dela, algo que deixa o anime desconfortável de assistir. E não é nem como se as piadas fossem engraçadas. Melhor procurar uma comédia na Netflix mesmo.

"In Another World With My Smartphone"

Neste isekai (história sobre pessoas ressuscitando em outro mundo) vemos Touga, um adolescente, transportado para outro mundo com seu telefone celular de última geração. Nada nessa sinopse é uma surpresa, até porque o título em inglês já entrega tudo isso, mas o negócio piora: além de vários outros clichês batidos do gênero, ele é acompanhado por belas garotas que se apaixonam por ele.

Tortura não é entretenimento! Já havíamos sofrido muito com a primeira temporada de "In Another World With My Smartphone", mas agora em 2023 vieram com uma nova leva de episódios para atentar contra nossa saúde mental. Por sorte, o gênero isekai é repleto de alternativas muito melhores que essa aqui.

In Another World With My Smartphone Imagem: Crédito: Reed

"My Home Hero"

Que decepção! Amamos thrillers, ainda mais com animes maravilhosos como é o caso de "Monster". Mas "My Home Hero" falhou ao não conseguir atingir um quesito técnico mínimo. A história mostra um pai de família que, preocupado com um relacionamento de sua filha com um herdeiro da máfia, acaba causando a morte do genro. E agora, como faz para fugir dessa gangue perigosa?

Para começar, a adaptação não foi das mais felizes. A versão em quadrinhos é empolgante, já a versão animada parece mais "desanimada". Talvez a melhor forma de acompanhar essa história seja no mangá, publicado no Brasil pela Editora JBC.

My Home Hero Imagem: Crédito: Kodansha/Tezuka Productions

"The Marginal Service"

"The Marginal Service" foi primeiro anunciado com uma imagem promocional com todo o elenco nu, tendo seus membros sexuais tampados por uma faixa. Isso já aumentou a curiosidade dos fãs por essa animação original produzida pelo estúdio 3HZ e criado pela Cygames, afinal parecia um anime bem extrovertido. Bem, essa diversão toda acabou não aparecendo.

Protagonizada por um policial que começa a trabalhar para uma organização secreta, "The Marginal Service" não traz nem piadas legais e nem cenas de ação elaboradas. Nem ao menos serve para ser um daqueles animes para desligar a cabeça.

The Marginal Service Imagem: Crédito: Studio 3Hz

"Tokyo Revengers: Christmas Showdown"

"Tokyo Revengers" já é o clássico anime ruim que dá a volta e consegue levar algum entretenimento para quem acompanha. O protagonista Takemichi vive uma vida de adulto frustrado, mas após um acidente é transportado para sua época de adolescente e, com informações privilegiadas, decide evitar a morte de sua amada. Como fará isso? Se infiltrando na maior gangue urbana de Tóquio.

O anime é uma comédia involuntária disfarçada de drama, pois o protagonista é tão imbecil que aquilo só pode ser uma paródia de histórias de viagem no tempo. Mesmo sabendo do futuro, Takemichi toma as decisões mais equivocadas que o colocam em situações insalubres. O personagem é tão desagradável que, em certos momentos do anime, a gente até se diverte com o quanto ele apanha. E a nova temporada lançada em 2023 continuou tudo isso com uma animação bem mediana.

Ah, e fica o aviso: se seguir o final da versão em quadrinhos, temos aqui candidato a série que os otakus detestarão pelo resto da vida.