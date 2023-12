Murilo Rosa expõe superstição de fim de ano que mistura três cores

Murilo Rosa, 53, explicou que tem superstição com as cores de roupa para usar na virada de ano.

O que aconteceu

O ator contou que no réveillon ele só veste roupas nas cores azul, branco e amarelo. "É verdade, já fui radical com isso, hoje estou um pouco menos, porque as coisas deram certo, você relaxa. [Antes] não podia ter uma etiqueta cinza [na roupa] que eu tirava, tinha que ser camisa branca, cueca amarela ou azul, tinha que ter as três cores. Fiquei assim a vida inteira", declarou no podcast O Programa de Todos os Programas.

Rosa destacou que é preciso ser todas as cores juntas, não necessariamente na mesma peça. "Tem que ter as três cores juntas. Uma peça branca, uma amarela, outra azul, só que não pode ter outra cor, etiqueta".

Em relação ao calçado, Murilo Rosa também opta por um que seja nessas cores. "Aí eu vou descalço ou uso chinelo totalmente branco. Não pode ter azul com solado cinza".